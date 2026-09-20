Bộ Nội vụ đề xuất mới về lịch nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam

Mới đây, Bộ Nội vụ có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung, điều chỉnh phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Cụ thể, phương án được điều chỉnh cho biết công chức, viên chức sẽ nghỉ 1 ngày vào thứ Ba (24/11). Bộ Nội vụ đề xuất không thực hiện việc hoán đổi ngày làm việc thứ Hai (23/11) sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy (28/11). Do đó, nếu phương án được phê duyệt, ngày 23/11 vẫn là ngày làm việc bình thường, còn ngày 24/11 là ngày nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam theo quy định.

Bộ Nội vụ có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung, điều chỉnh phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Ảnh: Báo Chính phủ

Đối với người lao động thuộc khối doanh nghiệp, không phải công chức, viên chức, Bộ Nội vụ cũng đề xuất nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào ngày 24/11 theo quy định.

Trước đó, theo phương án đã trình Thủ tướng, Bộ Nội vụ đề xuất công chức, viên chức nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ Ba, ngày 24/11. Bộ Nội vụ đề xuất hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, ngày 23/11 sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy, ngày 28/11 nhằm hình thành kỳ nghỉ liên tục.

Theo Bộ Nội vụ, việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc tại tờ trình trước đó xuất phát từ mục tiêu tạo kỳ nghỉ liên tục trong năm đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam, qua đó tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức và nhân dân tham gia các hoạt động hưởng ứng. Nhưng trên cơ sở tiếp thu ý kiến và rà soát điều kiện thực tế, Bộ Nội vụ nhận định giai đoạn cuối tháng 11 là thời điểm các cơ quan, đơn vị tập trung hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác năm. Đây cũng là lúc các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ sản xuất, kinh doanh, hoàn thành đơn hàng, chỉ tiêu, kế hoạch năm và chuẩn bị kế hoạch cho năm tiếp theo.

Vì vậy, Bộ Nội vụ cho rằng việc không thực hiện hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, ngày 23/11/2026 là phương án thận trọng, hạn chế xáo trộn lịch công tác, lịch học tập, kế hoạch sản xuất, kinh doanh và hoạt động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Ở một diễn biến khác, các nội dung đề xuất về nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 tại tờ trình trước đó không thay đổi.

Việc không hoán đổi không làm giảm ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vẫn được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương đúng ngày 24/11 theo quy định. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam có thể được tổ chức linh hoạt trước, trong và sau ngày 24/11/2026, phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, địa phương, đơn vị; bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tránh hình thức và không nhất thiết phải gắn với một kỳ nghỉ kéo dài.