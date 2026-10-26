Bộ Nội vụ đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân 5 năm cho nhân tài

Theo dự thảo, Nhà nước bố trí ngân sách cho công tác nhân tài đạt khoảng 0,1% GDP hằng năm trong tổng nguồn lực dành cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế, chính sách đặc biệt về công tác thu hút, trọng dụng nhân tài.

Dự thảo gồm 16 điều nhằm xây dựng cơ chế đặc biệt để phát hiện, tiến cử, lựa chọn, thu hút, sử dụng và trọng dụng nhân tài thực hiện nhiệm vụ chiến lược, chương trình, dự án trọng điểm và giải quyết bài toán lớn của đất nước, ngành, lĩnh vực, địa phương.

Cơ chế được áp dụng cho nhân tài là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài; cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Đề xuất doanh nghiệp được cộng thêm 50% tiền lương, thưởng vào chi phí miễn thuế

Tại Điều 10 của dự thảo, Bộ Nội vụ đề xuất thu nhập từ tiền lương, tiền thưởng của nhân tài và cộng sự được miễn thuế thu nhập cá nhân trong 5 năm kể từ khi phát sinh thu nhập. Không áp dụng trùng lặp ưu đãi đối với cùng khoản thu nhập.

Nhân tài làm việc tại doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ chiến lược không sử dụng ngân sách nhà nước cũng được hưởng ưu đãi thuế thu nhập cá nhân theo nghị quyết.

Theo dự thảo tờ trình, các ưu đãi hiện có tập trung vào những nhóm thu nhập, lĩnh vực hoặc hoạt động đáp ứng điều kiện chuyên ngành. Đề xuất lần này mở rộng ưu đãi gắn với nhiệm vụ chiến lược, không giới hạn ở một ngành công nghệ cụ thể.

Việc thực hiện cần có cơ chế xác nhận nhiệm vụ, kiểm tra khoản chi thực trả và ngăn ngừa hưởng trùng ưu đãi.

Ngoài việc miễn thuế cho người thực hiện, dự thảo cũng đề xuất ưu đãi đối với doanh nghiệp sử dụng nhân tài và cộng sự làm nhiệm vụ chiến lược. Theo đó, doanh nghiệp sử dụng nhân tài và cộng sự thực hiện nhiệm vụ chiến lược được tính thêm vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp một khoản bằng 50% chi phí tiền lương, tiền thưởng thực trả cho nhân tài và cộng sự.

Đề xuất cấp Thị thực nhân tài Việt Nam

Một điểm đáng chú ý để thu hút nhân tài người nước ngoài tại dự thảo là đề xuất cấp thị thực nhân tài Việt Nam.

Nhân tài được cấp Thị thực nhân tài Việt Nam được cấp thẻ tạm trú tương ứng, được gia hạn, chuyển đổi mục đích cư trú theo điều kiện và thời hạn theo quy định của pháp luật.

Vợ hoặc chồng, con dưới 18 tuổi của nhân tài được cấp thị thực UĐ2, thẻ tạm trú tương ứng và được tạo điều kiện về cư trú, học tập, sinh sống tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, được miễn giấy phép lao động, làm việc tại nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà không phải xin giấy phép cho từng nơi và không phải cấp lại thị thực khi thay đổi nơi làm việc.

Theo dự thảo, Nhà nước bố trí ngân sách cho công tác nhân tài đạt khoảng 0,1% GDP hằng năm trong tổng nguồn lực dành cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây./.