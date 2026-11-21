Sáng 21-11, Bộ Nội vụ thông tin, bộ vừa có công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố về việc tạm dừng tuyển dụng, điều chuyển cán bộ, công chức trong thời gian rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương tạm dừng tuyển dụng mới công chức, kể cả trường hợp đã có thông báo tuyển dụng hoặc đã hoàn thành các bài thi nhưng chưa ban hành quyết định tuyển dụng.

Việc tạm dừng được thực hiện cho đến khi hoàn thành rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 theo Kết luận số 107-KL/TW của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế.

Trụ sở Bộ Nội vụ. Ảnh minh họa: Cổng thông tin Bộ Nội vụ

Các cơ quan, tổ chức đang tuyển dụng công chức theo chính sách thu hút người có tài năng quy định tại Nghị định 179/2024/NĐ-CP thì được tiếp tục tuyển dụng, nếu bảo đảm phù hợp với phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.

Bộ Nội vụ cũng đề nghị tạm dừng điều chuyển cán bộ, công chức nhằm giữ nguyên biên chế tạm giao năm 2026 tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đây là cơ sở xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031, phục vụ việc sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ sau khi hoàn thành rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm.

Tuy nhiên, trong trường hợp thật cần thiết, cơ quan quản lý cán bộ, công chức được tiếp nhận, điều chuyển cán bộ, công chức từ cơ quan, tổ chức, đơn vị khác trong phạm vi biên chế được giao để đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ. Cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp cán bộ, công chức quyết định việc tiếp nhận, điều chuyển và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Bộ Nội vụ nhấn mạnh, không được lợi dụng việc điều chuyển cán bộ, công chức để hợp thức hóa việc giữ biên chế hoặc làm phát sinh biên chế không cần thiết trong quá trình rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.