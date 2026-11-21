Bộ Nội vụ vừa có công văn đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố tạm dừng việc tuyển dụng mới công chức, điều chuyển cán bộ, công chức để tập trung rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.

Động thái này được thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và hướng dẫn tại Công văn số 191/BCĐCP ngày 17/11.

Theo Bộ Nội vụ, các bộ, ngành và địa phương được đề nghị tạm dừng thực hiện tuyển dụng mới công chức cho đến khi hoàn thành việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 theo Kết luận số 107-KL/TW của Bộ Chính trị.

Việc tạm dừng áp dụng cả với những trường hợp đã có thông báo tuyển dụng hoặc đã hoàn thành các bài thi nhưng chưa ban hành quyết định tuyển dụng.

Tuy nhiên, đối với các cơ quan, tổ chức đang thực hiện quy trình tuyển dụng công chức theo chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng quy định tại Nghị định số 179/2024 của Chính phủ, Bộ Nội vụ cho biết vẫn có thể tiếp tục tuyển dụng nếu bảo đảm phù hợp với phương án biên chế của bộ, ngành, địa phương trong giai đoạn 2027-2031.

Đối với công tác điều chuyển cán bộ, công chức, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành và địa phương tạm dừng việc điều chuyển nhằm giữ nguyên biên chế tạm giao năm 2026 tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Dù vậy, Bộ Nội vụ cũng lưu ý vẫn có thể xem xét việc tiếp nhận, điều chuyển cán bộ, công chức trong trường hợp thật sự cần thiết.

Cụ thể, cơ quan quản lý cán bộ, công chức được tiếp nhận, điều chuyển cán bộ, công chức từ cơ quan, tổ chức, đơn vị khác trong phạm vi biên chế được giao để đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ, với điều kiện cơ quan, đơn vị tiếp nhận đồng ý.

Việc quyết định điều chuyển thuộc thẩm quyền của cấp quản lý trực tiếp cán bộ, công chức và cấp có thẩm quyền phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Bộ Nội vụ yêu cầu không được lợi dụng việc điều chuyển cán bộ, công chức để hợp thức hóa việc giữ biên chế hoặc làm phát sinh biên chế không cần thiết trong quá trình rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.

Các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện, bảo đảm việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng phương án biên chế theo đúng chủ trương của Bộ Chính trị.