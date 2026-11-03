Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng Tết năm 2027

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương chủ động phòng ngừa tranh chấp lao động, đình công dịp Tết. Ảnh: CT Tà Phời

Công văn nêu rõ, nhằm nắm bắt kịp thời tình hình tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong các doanh nghiệp phục vụ công tác quản lý nhà nước, đồng thời triển khai các giải pháp ổn định quan hệ lao động, nhất là trong dịp giáp Tết, Bộ Nội vụ đề nghị Sở Nội vụ các địa phương chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ.

Theo đó, Sở Nội vụ phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cơ quan liên quan, giữa cấp tỉnh và cấp xã, theo dõi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc làm, đời sống của người lao động và tình hình quan hệ lao động. Các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, nhất là các quy định mới về việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội; tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm.

Đồng thời, các địa phương chủ động triển khai giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tranh chấp lao động, đình công có thể phát sinh trước, trong và sau dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán; hỗ trợ các bên đối thoại, thương lượng, sớm giải quyết các vụ việc phát sinh, không để kéo dài, lan rộng, gây mất an ninh, trật tự.

Bộ Nội vụ cũng đề nghị Sở Nội vụ hướng dẫn doanh nghiệp phối hợp với công đoàn cơ sở rà soát hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương, quy chế thưởng để thực hiện đúng chế độ đối với người lao động. Doanh nghiệp xây dựng phương án thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2026 theo Điều 104 Bộ luật Lao động và thông báo công khai cho người lao động.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất báo cáo tình hình lao động, tiền lương, nợ lương, quan hệ lao động năm 2026 và kế hoạch thưởng của doanh nghiệp dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2027. Số liệu được tổng hợp theo các biểu mẫu về tiền lương, tiền thưởng chia theo loại hình doanh nghiệp; tình hình nợ lương chia theo nguyên nhân, ngành nghề và loại hình doanh nghiệp; tình hình đối thoại, thỏa ước lao động tập thể, tranh chấp lao động và đình công. Báo cáo gửi về Bộ Nội vụ (qua Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội) trước ngày 25/11/2026.