Bộ Nội vụ đề nghị bộ ngành, địa phương báo cáo tiền lương, thu nhập viên chức

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương vừa ký công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố, đề nghị báo cáo số liệu tiền lương, thu nhập đối với viên chức thuộc phạm vi quản lý.

Văn bản này được ban hành căn cứ vào Văn bản số 3426 ngày 30/6 của Văn phòng Trung ương Đảng, thông báo ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc sơ kết Nghị quyết 28 về chính sách bảo hiểm xã hội và Nghị quyết 27 về chính sách tiền lương.

Đồng thời, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Nội vụ đề nghị các cơ quan, địa phương báo cáo số liệu theo phụ lục gửi kèm. Do thời gian triển khai gấp, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ ngành, địa phương gửi báo cáo về Bộ trước ngày 2/11 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Đáng chú ý, phạm vi thống kê lần này là đội ngũ viên chức thuộc phạm vi quản lý của các bộ, ngành và địa phương, không chỉ riêng viên chức làm việc tại cấp xã.

Công văn mới dừng ở yêu cầu thu thập, tổng hợp số liệu, chưa đề cập phương án điều chỉnh tiền lương hay mức phụ cấp mới đối với viên chức.

Việc rà soát tiền lương, thu nhập viên chức là cơ sở phục vụ nghiên cứu, xây dựng chính sách tiền lương trong thời gian tới. Ảnh: Lê Anh Dũng

Việc Bộ Nội vụ yêu cầu báo cáo số liệu tiền lương, thu nhập được thực hiện trong bối cảnh chế độ đối với viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã đang nhận được sự quan tâm của đại biểu Quốc hội.

Trước đó, ngày 30/10, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải đã giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm trong phiên thảo luận kinh tế - xã hội.

Về tiền lương, Bộ trưởng Nội vụ cho biết Chính phủ đã ban hành các nghị định để điều chỉnh tiền lương đối với các đối tượng. Theo đó, Nghị định số 161 điều chỉnh mức lương cơ sở, Nghị định số 162 điều chỉnh lương hưu, Nghị định số 381 điều chỉnh phụ cấp cho công chức cấp xã.

Tổng số người được thụ hưởng trên 5,8 triệu người (chưa kể lực lượng vũ trang) với tổng nguồn lực bố trí tăng thêm trong 6 tháng cuối năm 2026 là 48,5 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, cán bộ, công chức, viên chức hơn 2,2 triệu người, nhu cầu tăng thêm khi điều chỉnh mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng là khoảng 35.000 tỷ đồng trong 6 tháng cuối năm.

Số người được điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (từ 1/7) là gần 3,5 triệu người. Tổng kinh phí tăng thêm trong 6 tháng cuối năm ước tính là 10.773 tỷ đồng (trong đó kinh phí tăng thêm từ nguồn ngân sách nhà nước là 2.013 tỷ đồng, từ quỹ bảo hiểm xã hội là 8.760 tỷ đồng).

Riêng khoản tăng phụ cấp đối với công chức cấp xã từ 25% lên 55%, có 163.000 cán bộ, công chức cấp xã được thụ hưởng với kinh phí tăng thêm trong 6 tháng cuối năm là 2.800 tỷ đồng.