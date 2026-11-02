Bộ Nội vụ đề nghị báo cáo tiền lương, thu nhập viên chức

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Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương vừa ký công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố, đề nghị báo cáo số liệu tiền lương, thu nhập đối với viên chức thuộc phạm vi quản lý.

Văn bản này được ban hành căn cứ vào Văn bản số 3426 ngày 30/6 của Văn phòng Trung ương Đảng, thông báo ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc sơ kết Nghị quyết 28 về chính sách bảo hiểm xã hội và Nghị quyết 27 về chính sách tiền lương.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Nội vụ đề nghị các cơ quan, địa phương báo cáo số liệu theo phụ lục gửi kèm. Do thời gian triển khai gấp, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương gửi báo cáo về Bộ trước ngày 2/11 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Đáng chú ý, phạm vi thống kê lần này là đội ngũ viên chức thuộc phạm vi quản lý của các bộ, ngành và địa phương, không chỉ riêng viên chức làm việc tại cấp xã.

Công văn mới dừng ở yêu cầu thu thập, tổng hợp số liệu, chưa đề cập phương án điều chỉnh tiền lương hay mức phụ cấp mới đối với viên chức.

Việc Bộ Nội vụ yêu cầu báo cáo số liệu tiền lương, thu nhập được thực hiện trong bối cảnh chế độ đối với viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã đang nhận được sự quan tâm của đại biểu Quốc hội.

Đại biểu Quốc hội nêu thực trạng, chế độ phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức cấp xã được điều chỉnh tăng từ 25% lên 55%, áp dụng từ ngày 1/7/2026 cho đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương; tuy nhiên viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã hiện chưa thuộc đối tượng áp dụng chế độ phụ cấp công vụ này.

Giải trình tại Quốc hội chiều 30/10, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải đã làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm về nội dung trên.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết Chính phủ đã giao Bộ nghiên cứu, đề xuất chính sách tiền lương, phụ cấp đối với viên chức đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã.

Nội dung tập trung khắc phục bất cập giữa chế độ của nhóm này với công chức cấp xã. Bộ đang khẩn trương nghiên cứu để báo cáo Chính phủ, trình cấp có thẩm quyền trong thời gian sớm nhất.

Theo Bộ trưởng, việc tăng phụ cấp công vụ từ 25% lên 55% có khoảng 163.000 công chức cấp xã thụ hưởng, kinh phí tăng thêm trong sáu tháng cuối năm khoảng 2.800 tỷ đồng.

Bộ Nội vụ cũng được giao phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu đề án tổng thể về tiền lương. Việc xác định vị trí việc làm, số người làm việc là cơ sở tham mưu phân giao biên chế giai đoạn 2027-2031 và chính sách tiền lương.