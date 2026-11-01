Bộ Nội vụ đề nghị báo cáo gấp tiền lương, thu nhập của viên chức

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Công văn dẫn văn bản của Văn phòng Trung ương Đảng, thông báo ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư sơ kết nghị quyết 28 về chính sách bảo hiểm xã hội và nghị quyết 27 về chính sách tiền lương.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Nội vụ đề nghị các cơ quan báo cáo theo phụ lục kèm theo. Do thời gian triển khai gấp, báo cáo cần được gửi trước ngày 2/11 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Phạm vi báo cáo là viên chức thuộc quản lý của các bộ, địa phương, không chỉ riêng viên chức cấp xã. Công văn chưa nêu phương án điều chỉnh tiền lương hay mức phụ cấp mới.

Trước đó, giải trình tại Quốc hội chiều 30/10, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết Chính phủ đã giao Bộ nghiên cứu, đề xuất chính sách tiền lương, phụ cấp đối với viên chức đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã.