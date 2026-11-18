Từ ngày 1/6/2025, Bộ Nội vụ không còn cơ quan thanh tra để thực hiện chức năng, nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành.

Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 1412/QĐ-BNV ngày 16/11/2026 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Theo đó, công bố 6 thủ tục hành chính mới ban hành về lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, với cơ quan thực hiện là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Đó là:

1. Cấp giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

2. Cấp lại giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

3. Gia hạn giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

4. Cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

5. Cấp lại giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

6. Gia hạn giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Cùng với đó, bãi bỏ 6 thủ tục hành chính về lĩnh vực việc làm do cơ quan thực hiện là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã được công bố trước đây.

Quyết định cũng quy định nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính về: Trình tự, cách thức thực hiện; Thành phần hồ sơ, Thời hạn giải quyết; Đối tượng thực hiện, cấp giải quyết, kết quả thực hiện, yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính; Phí/lệ phí; Mẫu đơn, mẫu tờ khai…