Bộ Nội vụ công bố 42 thủ tục hành chính về thi đua, khen thưởng

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Quyết định số 1200/QĐ-BNV công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ đã chính thức được ban hành và có hiệu lực từ ngày 6/10/2026.

Theo đó, văn bản quy định rõ 42 thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Cụ thể, danh mục chi tiết 42 thủ tục hành chính nội bộ cấp trung ương thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước về thi đua-khen thưởng do cơ quan thực hiện là Bộ Nội vụ (Ban Thi đua-Khen thưởng trung ương) như sau:

1. Thủ tục xét tặng hoặc truy tặng Huân chương Sao Vàng cho cá nhân, tập thể theo công trạng Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng.

2. Thủ tục xét tặng hoặc truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho cá nhân, tập thể theo công trạng.

3. Thủ tục xét tặng hoặc truy tặng Huân chương Độc lập cho cá nhân, tập thể theo công trạng.

4. Thủ tục xét tặng hoặc truy tặng Huân chương Quân công cho cá nhân, tập thể theo công trạng.

5. Thủ tục xét tặng hoặc truy tặng Huân chương Lao động cho cá nhân, tập thể theo công trạng.

6. Thủ tục xét tặng hoặc truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho cá nhân, tập thể theo công trạng.

7. Thủ tục xét tặng hoặc truy tặng Huân chương Chiến công cho cá nhân, tập thể theo công trạng.

8. Thủ tục tặng hoặc truy tặng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc.

9. Thủ tục xét tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua (cụm, khối thi đua).

10. Thủ tục xét tặng hoặc truy tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân, tập thể theo công trạng.

11. Thủ tục xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

12. Thủ tục xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

13. Thủ tục xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

14. Thủ tục xét tặng hoặc truy tặng Huân chương Lao động cho cá nhân, tập thể về thành tích đột xuất.

15. Thủ tục xét tặng hoặc truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho cá nhân, tập thể về thành tích đột xuất.

16. Thủ tục xét tặng hoặc truy tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân, tập thể về thành tích đột xuất.

17. Thủ tục xét tặng hoặc truy tặng Huân chương Lao động cho cá nhân, tập thể về thành tích phong trào thi đua theo chuyên đề.

18. Thủ tục xét tặng hoặc truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho cá nhân, tập thể về thành tích phong trào thi đua theo chuyên đề.

19. Thủ tục xét tặng Cờ thi đua của Chính phủ về thành tích phong trào thi đua theo chuyên đề.

20. Thủ tục xét tặng hoặc truy tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân, tập thể về thành tích phong trào thi đua theo chuyên đề.

21. Thủ tục xét tặng hoặc truy tặng Huân chương Lao động cho cá nhân, tập thể về thành tích chuyên đề.

22. Thủ tục xét tặng hoặc truy tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân, tập thể về thành tích chuyên đề.

23. Thủ tục xét tặng hoặc truy tặng Huân chương Sao Vàng cho cá nhân có quá trình cống hiến.

24. Thủ tục xét tặng hoặc truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho cá nhân có quá trình cống hiến.

25 Thủ tục xét tặng hoặc truy tặng Huân chương Độc lập cho cá nhân có quá trình cống hiến.

26 Thủ tục xét tặng hoặc truy tặng Huân chương Quân công cho cá nhân có quá trình cống hiến.

27 Thủ tục xét tặng hoặc truy tặng Huân chương Lao động cho cá nhân có quá trình cống hiến.

28 Thủ tục xét tặng hoặc truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho cá nhân có quá trình cống hiến.

29. Thủ tục xét tặng Huân chương Lao động cho cá nhân, tập thể người Việt Nam định cư ở nước ngoài; cá nhân, tập thể người nước ngoài.

30. Thủ tục xét tặng hoặc truy tặng Huân chương Hữu nghị cho cá nhân, tập thể người nước ngoài.

31. Thủ tục xét tặng hoặc truy tặng Huy chương Hữu nghị cho cá nhân người nước ngoài.

32. Thủ tục xét tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân, tập thể người Việt Nam định cư ở nước ngoài; cá nhân, tập thể người nước ngoài.

33. Thủ tục xét tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho hộ gia đình.

34. Thủ tục xét tặng hoặc truy tặng Huân chương Dũng cảm.

35. Thủ tục xét tặng hoặc truy tặng Huy chương Quân kỳ quyết thắng, Huy chương Vì an ninh Tổ quốc, Huy chương Chiến sĩ vẻ vang.

36. Thủ tục xét tặng danh hiệu Tỉnh Anh hùng, Thành phố Anh hùng.

37. Thủ tục khen thưởng theo thủ tục đơn giản.

38. Thủ tục điều chỉnh thông tin Quyết định khen thưởng.

39. Thủ tục cấp đổi hiện vật khen thưởng cấp Nhà nước.

40. Thủ tục cấp lại hiện vật khen thưởng cấp Nhà nước.

41. Thủ tục tước hoặc phục hồi danh hiệu vinh dự Nhà nước.

42. Thủ tục hủy bỏ quyết định tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

Quyết định này cũng đồng thời bãi bỏ 35 thủ tục hành chính cấp trung ương lĩnh vực thi đua, khen thưởng đã được công bố tại Quyết định số 635/QĐ-BNV ngày 20/6/2025 và Quyết định số 311/QĐ-BNV ngày 4/4/2025 của Bộ trưởng Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.