Bộ Nội vụ chỉ rõ điều kiện nâng lương với lao động hợp đồng

Bộ Nội vụ trả lời thắc mắc của một nhân viên văn thư tại trường học về việc bị dừng nâng lương thường xuyên sau nhiều năm làm việc theo hợp đồng dài hạn.

Theo phản ánh, người lao động này bắt đầu làm nhân viên văn thư từ tháng 9/1998. Đến tháng 1/2003, bà được ký hợp đồng dài hạn và được UBND cấp huyện thực hiện nâng lương thường xuyên, chuyển xếp lương theo ngạch lương mới.

Tuy nhiên, từ tháng 9/2024, hiệu trưởng nhà trường không tiếp tục thực hiện chế độ nâng lương thường xuyên với lý do người làm việc theo hợp đồng dài hạn không thuộc diện được nâng lương.

Trước vướng mắc này, bà đề nghị cơ quan chức năng làm rõ việc nhà trường dừng nâng lương có đúng quy định hay không.

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nội vụ dẫn Thông tư 08/2013 của bộ này, hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Thông tư này đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 03/2021 của Bộ Nội vụ.

Theo khoản 1 Điều 1 Thông tư 03/2021, đối tượng áp dụng có cả người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, nếu trong hợp đồng có thỏa thuận xếp lương theo Nghị định số 204/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Bên cạnh đó, khoản 4 Điều 3 Nghị định số 235/2026 của Chính phủ quy định về hợp đồng thực hiện công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập nêu rõ chế độ, chính sách đối với lao động hợp đồng được thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng, phù hợp với quy định pháp luật và khả năng tài chính của đơn vị.

Từ các căn cứ trên, Bộ Nội vụ cho biết việc nâng bậc lương đối với người lao động làm việc theo hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp công lập phải căn cứ vào thỏa thuận trong hợp đồng lao động, quy định pháp luật có liên quan và phạm vi đối tượng áp dụng của Thông tư 08/2013 (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 03/2021).

Bộ Nội vụ đề nghị người lao động liên hệ cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức (Sở Nội vụ) để được giải đáp cụ thể.