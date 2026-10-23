Bộ Nội vụ chỉ đạo gì về tinh giản biên chế giáo dục sau sắp xếp?

Phải bảo đảm nơi nào có học sinh, nơi đó có giáo viên

Bộ Nội vụ vừa có thông báo về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 4551/VPCP-TKBT ngày 23/9/2026 của Văn phòng Chính phủ. Căn cứ Nghị định số 154/2025/NĐ-CP, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương thực hiện đầy đủ chính sách đối với các đối tượng chịu tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy.

Đối với viên chức ngành giáo dục, Bộ Nội vụ yêu cầu quán triệt, thực hiện nghiêm kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về công tác chuẩn bị năm học 2026-2027 và triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Hình minh họa. Ảnh: TVP

Việc sắp xếp các cơ sở giáo dục, bố trí và sử dụng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý phải gắn với yêu cầu khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ, bảo đảm nguyên tắc "Ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên". Các địa phương cần nghiên cứu điều chuyển, giảm biên chế quản lý giáo dục, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy, bảo đảm điều kiện phục vụ năm học 2026-2027.

Bộ Nội vụ cũng đề nghị rà soát tổng thể phương án sắp xếp trường học, thực trạng đội ngũ viên chức lãnh đạo, quản lý, giáo viên; đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại, bố trí, điều động, thuyên chuyển và sử dụng giáo viên, nhân sự hỗ trợ giáo dục phù hợp với quy mô, điều kiện thực tế của các cơ sở sau sắp xếp.

Làm rõ đối tượng hưởng chính sách, xử lý đúng quy định

Về chính sách tinh giản biên chế, số lượng viên chức lãnh đạo, quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục còn lại sau sắp xếp thuộc diện hưởng chính sách theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP do địa phương quyết định, trên cơ sở thực hiện các quy định tại Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP và triển khai đầy đủ giải pháp khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với viên chức lãnh đạo, quản lý, giáo viên và nhân sự hỗ trợ giáo dục đã được cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết tinh giản biên chế trước khi Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP được ban hành nhưng thời điểm nghỉ việc sau khi nghị quyết có hiệu lực, Bộ Nội vụ lưu ý: Trường hợp đã được quyết định bố trí vào vị trí việc làm mới phù hợp với trình độ đào tạo, năng lực công tác tại cơ sở giáo dục sau sắp xếp thì không đặt vấn đề giải quyết tinh giản biên chế. Trường hợp thuộc đối tượng quy định tại điểm h khoản 1 Điều 2 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP thì tiếp tục thực hiện theo quy định.

Đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp, các địa phương có trách nhiệm rà soát, giải quyết chính sách đúng đối tượng, đúng chế độ, trình tự và thủ tục theo quy định; kịp thời khắc phục nếu phát hiện sai sót.

Để có cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương báo cáo nhanh kết quả giải quyết chính sách đối với viên chức lãnh đạo, quản lý, nhân sự hỗ trợ giáo dục nghỉ việc do sắp xếp cơ sở giáo dục và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp địa bàn.