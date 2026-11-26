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Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 1429/QĐ-BNV công bố Danh mục 31 thủ tục hành chính bị bãi bỏ do có đối tượng thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Tài chính (Bảo hiểm xã hội Việt Nam).

Danh mục các thủ tục hành chính bị Bộ Nội vụ bãi bỏ thuộc 3 lĩnh vực: việc làm, an toàn vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội. Trong đó, có 30 thủ tục hành chính do cấp tỉnh có thẩm quyền ra quyết định và 1 thủ tục hành chính do cấp xã có thẩm quyền quyết định.

Lĩnh vực việc làm có 3 thủ tục hành chính bị bãi bỏ gồm: Tham gia bảo hiểm thất nghiệp; Đăng ký lao động đối với người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; Điều chỉnh thông tin đăng ký lao động đối với người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động có 2 thủ tục hành chính bị bãi bỏ là:

Thủ tục giải quyết chế độ cho người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp, gồm: Chi phí giám định thương tật, bệnh tật; trợ cấp một lần hoặc hằng tháng; trợ cấp phục vụ; hỗ trợ phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình; dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; trợ cấp khi người lao động chết do bệnh nghề nghiệp; đóng bảo hiểm y tế cho người nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm bệnh nghề nghiệp hằng tháng.

Thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, gồm: Chi phí giám định thương tật, bệnh tật; trợ cấp hằng tháng hoặc một lần; trợ cấp phục vụ; hỗ trợ phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình; dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; trợ cấp khi người lao động chết do tai nạn lao động; đóng bảo hiểm y tế cho người nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.

Lĩnh vực bảo hiểm xã hội có 26 thủ tục hành chính bị bãi bỏ gồm:

Đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội và cấp sổ bảo hiểm xã hội.

Điều chỉnh thông tin đăng ký kê khai tham gia bảo hiểm xã hội.

Hưởng trợ cấp ốm đau.

Hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau.

Hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ đi khám thai, lao động nữ sảy thai, phá thai hoặc có thai chết trong tử cung, thai chết trong khi chuyển dạ, thai ngoài tử cung; người lao động thực hiện biện pháp tránh thai.

Hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con, lao động nữ mang thai hộ sinh con, lao động nữ nhờ mang thai hộ.

Hưởng chế độ thai sản đối với người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi.

Hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam khi vợ sinh con, người chồng của lao động nữ nhờ mang thai hộ, người chồng của lao động nữ mang thai hộ khi vợ sinh con.

Hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản.

Hưởng trợ cấp thai sản đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Hưởng lương hưu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Hưởng lương hưu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng ra nước ngoài để định cư.

Tiếp tục hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng trong trường hợp đã bị tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng.

Thay đổi hình thức nhận, nơi nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng.

Hưởng trợ cấp mai táng.

Hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

Hưởng trợ cấp tuất một lần.

Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Tính thời gian công tác để hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động làm việc thuộc khu vực nhà nước, nghỉ chờ từ ngày 1/11/1987 đến trước ngày 1/1/1995.

Tính thời gian công tác đối với người lao động đi hợp tác lao động trước ngày 1/1/1995 và giải quyết chế độ tử tuất đối với người lao động đã chết sau khi đi hợp tác lao động về nước nhưng thân nhân chưa được hưởng chế độ tử tuất.

Chế độ đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Chế độ đối với thân nhân người đang hưởng trợ cấp hằng tháng chết trước khi hết thời hạn hưởng trợ cấp.

Xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội của người lao động để làm căn cứ giải quyết, điều chỉnh chế độ hưu trí, tử tuất.

Lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Nội vụ quản lý.

Văn bản này cũng bãi bỏ một số thủ tục hành chính đã được công bố tại các quyết định: số 107/QĐ-BNV ngày 22/1/2026; số 645/QĐ-BNV ngày 9/6/2026; số 323/QĐ-BNV ngày 8/4/2025; số 863/QĐ-BNV ngày 7/8/2026; số 516/QĐ-LĐTBXH ngày 12/5/2020; số 1316/QĐ-BNV ngày 21/10/2026.