Theo phản ánh của công dân, một lô đất của gia đình được xác định là đất ở theo quy hoạch sử dụng đất ban hành năm 2025. Tuy nhiên, theo quy hoạch phân khu lập năm 2013, khu vực này thuộc nhóm đất dành cho các công trình nhà ở xây dựng mới trong khu đất sử dụng hỗn hợp.

Theo phản ánh của công dân, quy hoạch phân khu lập năm 2013 tại khu vực này đã hết hiệu lực, trong khi quy hoạch mới chưa được công bố.

Trong thời gian này, gia đình muốn xây dựng nhà ở trên thửa đất trên thì có được không?

Việc xem xét xây dựng nhà ở trên thửa đất cụ thể phải gắn với quy hoạch đang có hiệu lực và được sử dụng trong công tác quản lý tại địa phương. Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề này, Bộ Xây dựng dẫn chiếu các quy định pháp luật liên quan đến quy hoạch đô thị và nông thôn, quyền xây dựng nhà ở trên đất ở và nguyên tắc hoạt động xây dựng.

Theo Bộ Xây dựng, tại mục 1.4.9 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD quy định nhóm nhà ở là tổ hợp các công trình nhà ở có không gian công cộng sử dụng chung (vườn hoa, sân chơi, bãi đỗ xe phục vụ nhóm nhà ở và đường cấp nội bộ không bao gồm đường phân khu vực...).

Bộ Xây dựng đồng thời viện dẫn khoản 21 Điều 2 Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2024, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 144/2025/QH15.

Theo đó, thời hạn hiệu lực của quy hoạch đô thị và nông thôn là khoảng thời gian được tính từ khi quy hoạch được phê duyệt đến khi hết thời hạn quy hoạch, quy hoạch được điều chỉnh tổng thể hoặc hết hiệu lực theo quy định của Luật này.

Bên cạnh các quy định về hiệu lực quy hoạch, Bộ Xây dựng dẫn khoản 3 Điều 54 Luật Nhà ở năm 2023.

Quy định này nêu rõ, cá nhân chỉ được xây dựng nhà ở trên diện tích đất ở thuộc quyền sử dụng của mình, được Nhà nước giao, bao gồm cả trường hợp giao đất do bồi thường về đất, đất do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc thuê, mượn của tổ chức, cá nhân khác.

Bộ Xây dựng cũng viện dẫn khoản 1 Điều 5 Luật Xây dựng năm 2025, trong đó quy định nguyên tắc cơ bản trong hoạt động xây dựng là bảo đảm xây dựng theo quy hoạch, thiết kế, bảo vệ cảnh quan và môi trường.

Trên cơ sở những quy định trên, Bộ Xây dựng đề nghị công dân liên hệ với cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương để xác định quy hoạch đô thị và nông thôn còn thời hạn hiệu lực, đang được sử dụng để thực hiện công tác quản lý đầu tư xây dựng, phát triển đô thị và nông thôn trên địa bàn.

Bộ nhấn mạnh: Việc xây dựng nhà ở cần bảo đảm phù hợp với quy hoạch đô thị và nông thôn đang được tổ chức quản lý, triển khai thực hiện tại địa phương; phù hợp với quy định pháp luật về nhà ở, xây dựng.