Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị vừa ký công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố, đề nghị chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra hoạt động gây nuôi, kinh doanh, vận chuyển, mua bán ốc sên châu Phi; kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.

Bộ cũng đề nghị kiểm tra, ngăn chặn hoạt động quảng cáo, giới thiệu, cung cấp giống, mua bán và thu mua loài ốc này trên các nền tảng mạng xã hội.

Các cá thể ốc sống được Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội lưu mẫu. Ảnh: Cục BTTN&ĐDSH.

Các tổ chức, cá nhân đang nuôi, lưu giữ ốc sên châu Phi phải khẩn trương thu gom, tiêu hủy số cá thể còn sống, bảo đảm không để phát tán ra môi trường tự nhiên.

Qua kiểm tra tại một số địa phương, cơ quan chuyên môn ghi nhận một trang trại tại xã Phượng Dực (TP Hà Nội) từng nuôi khoảng 300-400kg ốc sên châu Phi. Tại thời điểm kiểm tra, số ốc đã chết và được xử lý bằng vôi bột, chỉ còn 9 cá thể sống được cơ quan chuyên môn lưu mẫu.

Tại xã Đại Sơn (TP Hải Phòng), 5 hộ gia đình đã mua 1.000 con ốc bố mẹ, 740kg ốc giống và 425kg ốc thịt để nuôi thương phẩm. Hiện chỉ còn khoảng 500 cá thể.

Tại xã Tri Lễ (tỉnh Lạng Sơn), một hộ dân mua 500 cá thể ốc sên châu Phi vào tháng 8/2026 với giá 20 triệu đồng. Đến chiều 23/11, số ốc đã chết gần hết, chỉ còn 93 cá thể.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ốc sên châu Phi có tên khoa học là Achatina fulica, thuộc Danh mục loài ngoại lai xâm hại theo Thông tư số 69/2025/TT-BNNMT ngày 28/11/2025. Loài này không được phép nuôi trồng, kinh doanh dưới mọi hình thức tại Việt Nam.

Ốc sên châu Phi ăn nhiều loại thực vật, sinh sản nhanh, có khả năng phát tán rộng, gây hại cây trồng nông nghiệp, cạnh tranh với các loài nhuyễn thể bản địa, ảnh hưởng đến môi trường và cân bằng hệ sinh thái.