Bỏ nhiều thủ tục hành chính trong giám định tư pháp xây dựng

Theo đó, đối với thủ tục hành chính cấp trung ương, bỏ thủ tục: Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp xây dựng tại các cơ quan ở trung ương thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng; miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên tư pháp xây dựng tại các cơ quan ở trung ương thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.

Đối với thủ tục hành chính cấp tỉnh, bỏ thủ tục: Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp xây dựng ở địa phương; miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên tư pháp xây dựng ở địa phương.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18-9-2026 và thay thế Quyết định số 694/QĐ-BXD ngày 3-7-2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.