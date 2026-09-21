Bỏ nhiều thủ tục hành chính trong giám định tư pháp xây dựng
Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 1640/QĐ-BXD về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giám định tư pháp xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý, nhằm tối ưu hóa bộ máy quản lý và thực hiện đúng lộ trình kiểm soát thủ tục hành chính của Nhà nước.
Theo đó, đối với thủ tục hành chính cấp trung ương, bỏ thủ tục: Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp xây dựng tại các cơ quan ở trung ương thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng; miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên tư pháp xây dựng tại các cơ quan ở trung ương thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.
Đối với thủ tục hành chính cấp tỉnh, bỏ thủ tục: Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp xây dựng ở địa phương; miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên tư pháp xây dựng ở địa phương.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18-9-2026 và thay thế Quyết định số 694/QĐ-BXD ngày 3-7-2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/bo-nhieu-thu-tuc-hanh-chinh-trong-giam-dinh-tu-phap-xay-dung-1757440.html