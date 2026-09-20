Bỏ nhiều thủ tục hành chính trong giám định tư pháp xây dựng

Lực lượng chức năng phường Hòa Hiệp Bắc cưỡng chế các công trình trái phép trên đất rừng giao khoán, tại khu sinh thái Thủy Vân Sơn 2 (Đà Nẵng). Ảnh minh họa: TTXVN phát

Bộ Xây dựng vừa công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giám định tư pháp xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý, nhằm tối ưu hóa bộ máy quản lý và thực hiện đúng lộ trình kiểm soát thủ tục hành chính của Nhà nước.

Theo đó, đối với thủ tục hành chính cấp Trung ương, bỏ thủ tục: Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp xây dựng tại các cơ quan ở trung ương thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng; Miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên tư pháp xây dựng tại các cơ quan ở trung ương thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.

Đối với thủ tục hành chính cấp tỉnh, bỏ thủ tục: Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp xây dựng ở địa phương; Miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên tư pháp xây dựng ở địa phương.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/9/2026 và thay thế Quyết định số 694/QĐ-BXD ngày 3/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Hiện Bộ Xây dựng tăng tốc cải cách hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa, góp phần tháo gỡ rào cản pháp lý, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Bộ Xây dựng được đánh giá là một trong những bộ, ngành thực hiện tốt phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính, tích hợp và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, với tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận trực tuyến ở mức cao.

Tại Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Phó Cục trưởng Nguyễn Tuấn Ngọc Tú đánh giá, chất lượng và tiến độ giải quyết thủ tục hành chính được bảo đảm, tình trạng chậm, muộn giảm đáng kể.

Các quy chế, quy trình, quy định của Bộ và của Cục được rà soát, hoàn thiện; thủ tục hành chính được đơn giản hóa về thành phần hồ sơ, rõ ràng hơn về quy trình, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

Công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh cũng đã đạt các chỉ tiêu Chính phủ yêu cầu, trong đó mức cắt giảm chi phí và thời gian giải quyết thủ tục hành chính đạt trên 50% so với năm 2024.

Tuy nhiên, Phó Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng cho biết. công tác cải cách hành chính tại đơn vị vẫn gặp một số khó khăn. Cán bộ thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính chủ yếu làm việc kiêm nhiệm, trong khi số lượng công chức còn hạn chế và khối lượng công việc lớn.

Việc số hóa thành phần hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính cũng chưa đạt 100% do phần mềm một cửa điện tử chưa có chức năng số hóa thủ công đối với những kết quả cần đính kèm dưới dạng file scan.

Cục Giám định kiến nghị bổ sung chức năng này cho phần mềm, đồng thời xem xét phương án bổ sung nhân lực theo chỉ tiêu biên chế được giao.

Thống kê trong 8 tháng năm 2026, Bộ Xây dựng tập trung triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2026, các nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2026 - 2030 và những nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ giao, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Đồng thời, tăng cường thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính, gắn với các chương trình, hoạt động cụ thể; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện.