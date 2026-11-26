Chiều 25/11, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thiện Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, giữ chức Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân trao quyết định cho ông Nguyễn Thiện Nghĩa. Ảnh: MST.

Tại lễ công bố, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân nhấn mạnh lĩnh vực trí tuệ nhân tạo có khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự chủ động, quyết liệt và phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị.

Bộ trưởng đề nghị ông Nguyễn Thiện Nghĩa cùng tập thể Viện khẩn trương rà soát, thống kê các nhiệm vụ, xác định thứ tự ưu tiên, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai dứt điểm từng việc.

Đáng chú ý, Viện được yêu cầu tập trung vào nghiên cứu, tham mưu chính sách, phát triển hạ tầng và dữ liệu AI; đồng thời tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo Luật Trí tuệ nhân tạo và các văn bản hướng dẫn thi hành.