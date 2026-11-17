Theo Quyết định này, Bộ trưởng điều động ông Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại đến công tác tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 23/11/2026.

Ông Triệu Ngọc Lâm tốt nghiệp ngành Báo in tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, từng đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng, phụ trách tổ chức nội dung mảng pháp luật, bạn đọc của Báo Gia đình và Xã hội; Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại (năm 2018).

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập, có nhiệm vụ tổ chức biên soạn, biên tập, in và phát hành sách giáo khoa cùng các ấn phẩm giáo dục phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập của các ngành học, bậc học trên toàn quốc.