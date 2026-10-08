Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội

Ngày 8/10, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 2911-QĐ/TU về việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội sau khi tổ chức lại mô hình hoạt động.

Theo Quyết định, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Liêm, Thành ủy viên, Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội trước khi tổ chức lại mô hình hoạt động, giữ chức Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.

Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội được tổ chức theo mô hình cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực, đa phương tiện của Thủ đô.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội bổ nhiệm 3 đồng chí giữ chức Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội, gồm: ông Nguyễn Minh Đức, Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội trước khi tổ chức lại mô hình hoạt động; ông Nguyễn Thành Lợi, Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội trước khi tổ chức lại mô hình hoạt động; ông Nguyễn Kim Khiêm (Nguyễn Kim Trung), Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội trước khi tổ chức lại mô hình hoạt động.

Thời hạn bổ nhiệm đối với các cán bộ nêu trên là 5 năm, kể từ ngày 5/10/2026.

Việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo được thực hiện trong bối cảnh Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội tổ chức lại mô hình hoạt động theo hướng trở thành cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực, đa phương tiện của Thủ đô.

Trước đó, ngày 5/10/2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Đề án số 19-ĐA/TU về mô hình tổ chức lại hoạt động của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội trong giai đoạn mới; đồng thời ban hành Quyết định số 2884-QĐ/TU quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động của Cơ quan.

Theo mô hình mới, Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội phát huy sức mạnh tổng hợp của các loại hình báo chí, phát thanh, truyền hình và nền tảng số; đồng thời đổi mới phương thức quản trị, tổ chức sản xuất và phân phối nội dung, đáp ứng yêu cầu thông tin ngày càng đa dạng của công chúng.

Việc kiện toàn tổ chức, nhân sự lãnh đạo là một bước trong quá trình triển khai mô hình hoạt động mới, hướng tới nâng cao năng lực sản xuất nội dung đa phương tiện, đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng hiệu quả thông tin, tuyên truyền.

Với mô hình tổ chức mới, Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội tiếp tục thực hiện vai trò thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Trung ương và thành phố; đồng thời lan tỏa các giá trị văn hóa, lịch sử, con người Hà Nội, quảng bá hình ảnh Thủ đô trong quá trình hội nhập và phát triển.