Bổ nhiệm Tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội

Ngày 8/10, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội sau khi tổ chức lại mô hình hoạt động.

Theo quyết định, ông Nguyễn Thanh Liêm, Thành ủy viên, Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội trước khi tổ chức lại, được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đồng thời bổ nhiệm 3 Phó Tổng Giám đốc gồm: ông Nguyễn Minh Đức, ông Nguyễn Thành Lợi và ông Nguyễn Kim Khiêm (Nguyễn Kim Trung), đều là Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội trước khi tổ chức lại.

Thời hạn bổ nhiệm đối với các chức danh trên là 5 năm, kể từ ngày 5/10/2026.

Ông Nguyễn Thanh Liêm được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội bổ nhiệm chức Tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội. Ảnh: Hanoi.gov.vn

Việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh Hà Nội đang triển khai mô hình tổ chức mới đối với cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực của Thủ đô.

Trước đó, ngày 5/10/2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Đề án số 19-ĐA/TU về mô hình tổ chức lại hoạt động của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội trong giai đoạn mới; đồng thời ban hành Quyết định số 2884-QĐ/TU quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động của Cơ quan.

Theo mô hình mới, Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội được định hướng trở thành cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực, đa phương tiện của Thủ đô, phát huy sức mạnh tổng hợp của báo chí, phát thanh, truyền hình và các nền tảng số.

Trọng tâm của quá trình tổ chức lại là đổi mới quản trị, nâng cao hiệu quả tổ chức sản xuất và phân phối nội dung, đẩy mạnh chuyển đổi số, đồng thời nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền và năng lực truyền thông chính sách.

Việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo vì vậy không chỉ hoàn thiện bộ máy theo mô hình mới mà còn tạo nền tảng cho một giai đoạn đổi mới phương thức hoạt động, hướng tới xây dựng nền báo chí hiện đại, chuyên nghiệp, nhân văn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của công chúng.

Với vị trí là cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực của Thủ đô, mô hình mới được kỳ vọng tăng năng lực lan tỏa các giá trị văn hiến, văn hóa và con người Hà Nội; đồng thời quảng bá hình ảnh một Thủ đô năng động, sáng tạo, hội nhập và phát triển.