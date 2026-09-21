Bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Văn Đức làm Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng

Thiếu tướng Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an TP Hải Phòng thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an trao quyết định cho Thượng tá Nguyễn Văn Đức.

Sáng 21/9, Công an TP Hải Phòng tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Công an TP Hải Phòng công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm có thời hạn Thượng tá Nguyễn Văn Đức, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Phòng Cảnh sát hình sự), giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định biệt phái có thời hạn Thượng tá Nguyễn Văn Đức, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, đến nhận công tác tại Ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng kể từ ngày 22/9/2026.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an trao quyết định và phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Bùi Quang Bình chúc mừng Thượng tá Nguyễn Văn Đức được giao trọng trách mới.

Giám đốc Công an TP Hải Phòng khẳng định, quyết định bổ nhiệm thể hiện sự ghi nhận, tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đối với quá trình rèn luyện, trưởng thành của Thượng tá Nguyễn Văn Đức, đồng thời là niềm vui chung của toàn lực lượng Công an TP Hải Phòng.

Thượng tá Nguyễn Văn Đức, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng phát biểu tại lễ công bố.

Thiếu tướng Bùi Quang Bình đề nghị Thượng tá Nguyễn Văn Đức thực hiện nghiêm nhiệm vụ của sĩ quan Công an nhân dân làm công tác biệt phái; tiếp tục rèn luyện, học hỏi, phát huy kinh nghiệm và sở trường, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Nguyễn Văn Đức cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố và Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hải Phòng.

Tân Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng khẳng định sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tận tâm, không ngừng học hỏi, rèn luyện và nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ; góp phần giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố.