Bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Đến dự có đồng chí Nguyễn Đức Thái, Phó Viện trưởng VKSND Tối cao; cùng đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy tỉnh Đồng Tháp, Đảng ủy các Cơ quan Đảng tỉnh Đồng Tháp và lãnh đạo VKSND tỉnh.

Tại buổi lễ, VKSND Tối cao công bố Quyết định bổ nhiệm đồng chí Võ Văn Tâm, Kiểm sát viên trung cấp, Viện trưởng VKSND khu vực 1, giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 16-11-2026.

Đồng chí Nguyễn Đức Thái, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Võ Văn Tâm.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Đức Thái thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo VKSND Tối cao chúc mừng đồng chí Võ Văn Tâm được tin tưởng, tín nhiệm bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp.

Đồng chí Nguyễn Đức Thái cho biết, việc bổ nhiệm đồng chí Tâm diễn ra trong bối cảnh toàn ngành đang triển khai mô hình VKSND 3 cấp với nhiều thay đổi về chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền. Đồng chí Võ Văn Tâm có hơn 30 năm công tác trong ngành Kiểm sát, trải qua nhiều vị trí công tác từ cơ sở đến cấp tỉnh; từng giữ các chức vụ Phó Viện trưởng VKSND cấp huyện, lãnh đạo phòng, Chánh Văn phòng và Viện trưởng VKSND TP. Mỹ Tho, nay là VKSND khu vực 1. Quá trình công tác đã giúp đồng chí tích lũy nhiều kiến thức, kinh nghiệm trên các lĩnh vực. Bên cạnh đó, đồng chí Tâm là người am hiểu địa phương, địa bàn và đội ngũ cán bộ; có nhiều năm làm công tác văn phòng, quản lý, điều hành. Đây là những lợi thế giúp đồng chí nhanh chóng nắm bắt công việc, phối hợp cùng tập thể lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tại đơn vị mới.

Đồng chí Nguyễn Đức Thái, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, phát biểu giao nhiệm vụ.

Việc được bổ nhiệm vào cương vị mới vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn. Đồng chí Nguyễn Đức Thái đề nghị đồng chí Tâm tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và tinh thần trách nhiệm. Ở cương vị lãnh đạo cao hơn, yêu cầu về vai trò nêu gương cũng phải cao hơn, đồng chí Tâm cần giữ gìn phẩm chất, phát huy tinh thần trách nhiệm, lắng nghe, tôn trọng tập thể, phối hợp chặt chẽ với các đồng chí trong Ban lãnh đạo để xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong đơn vị; qua đó khẳng định sự tin tưởng của cấp ủy và sự tín nhiệm của cán bộ, công chức.

Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chúc mừng đồng chí Võ Văn Tâm.

Phát huy năng lực, kinh nghiệm và sự am hiểu địa phương để tham mưu, hỗ trợ Viện trưởng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Ngoài lĩnh vực được phân công phụ trách, đồng chí cần chủ động phối hợp với các thành viên trong tập thể lãnh đạo, cùng quán xuyến và thực hiện tốt nhiệm vụ chung của ngành. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Kiểm sát. Trong đó, yêu cầu nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, đặc biệt là công tác hình sự, đang được đặt ra rất cao. Các đơn vị cần hết sức chú trọng chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan khối Nội chính tỉnh chúc mừng đồng chí Võ Văn Tâm.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, đồng chí Tâm cần phối hợp cùng tập thể lãnh đạo quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ; chú trọng đánh giá, lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch cán bộ, bảo đảm xây dựng đội ngũ có chất lượng, bản lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm cao.

Đồng chí Nguyễn Đức Thái cũng đề nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, tập thể lãnh đạo VKSND tỉnh, thủ trưởng các đơn vị và toàn thể công chức, người lao động VKSND 2 cấp tỉnh Đồng Tháp tiếp tục phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện để đồng chí Tâm nhanh chóng nắm bắt công việc, thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hoàn thành tốt trọng trách được giao.