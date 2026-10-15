Bổ nhiệm Phó Trưởng THADS thành phố Hải Phòng

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức cán bộ, Cục quản lý THADS công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Mạnh, Trưởng phòng Phòng THADS khu vực 1, TP Hải Phòng giữ chức vụ Phó Trưởng THADS TP Hải Phòng kể từ ngày 5/10/2026, thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý THADS Trần Thị Phương Hoa trao quyết định cho ông Nguyễn Thế Mạnh. (ảnh Thuỳ Linh)

Trao Quyết định bổ nhiệm, tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Cục trưởng Cục quản lý THADS Trần Thị Phương Hoa đề nghị ông Nguyễn Thế Mạnh tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, vận dụng linh hoạt, có hiệu quả vào quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tại THADS TP Hải Phòng; chủ động cùng tập thể lãnh đạo THADS TP Hải Phòng triển khai đồng bộ các giải pháp, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Thế Mạnh bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sâu sắc sự quan tâm, tin tưởng của tập thể lãnh đạo Cục Quản lý THADS, Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng, tập thể lãnh đạo THADS TP. Việc được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng THADS TP Hải Phòng vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn đối với cá nhân.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý THADS Trần Thị Phương Hoa và Trưởng THADS TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tuấn chúc mừng ông Nguyễn Thế Mạnh nhận nhiệm vụ mới. (ảnh Thuỳ Linh)

Trên cương vị công tác mới, ông Nguyễn Thế Mạnh cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ gìn đoàn kết nội bộ, cùng tập thể lãnh đạo đơn vị thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao; đồng thời tiếp tục sâu sát cơ sở, tập trung nâng cao chất lượng công tác tổ chức thi hành án, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của THADS trong thời gian tới.