Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an TP. Hải Phòng

Thiếu tướng Bùi Quang Bình, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP. Hải Phòng chủ trì buổi lễ.

Ban Giám đốc Công an TP. Hải Phòng tặng hoa chúc mừng Thượng tá Nguyễn Văn Đức.

Buổi lễ đã công bố các Quyết định của Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm có thời hạn Thượng tá Nguyễn Văn Đức, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP. Hải Phòng giữ chức Phó Giám đốc Công an thành phố. Đồng thời, quyết định biệt phái có thời hạn Thượng tá Nguyễn Văn Đức đến nhận công tác tại Ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng, kể từ ngày 22/9/2026.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Bùi Quang Bình - Giám đốc Công an TP. Hải Phòng trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Thượng tá Nguyễn Văn Đức.

Ông Lê Anh Quân, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hải Phòng tặng hoa chúc mừng tân Phó Giám đốc Công an thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Bùi Quang Bình - Giám đốc Công an TP. Hải Phòng chúc mừng Thượng tá Nguyễn Văn Đức được bổ nhiệm chức vụ và nhận nhiệm vụ mới; đồng thời khẳng định đây là sự ghi nhận, tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với sự lớn mạnh, trưởng thành và là niềm vui chung, niềm tự hào của toàn lực lượng của lực lượng Công an Hải Phòng.

Giám đốc Công an TP. Hải Phòng mong muốn Thượng tá Nguyễn Văn Đức ở cương vị công tác mới thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của sỹ quan Công an nhân dân làm công tác biệt phái, tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, học hỏi và phát huy kinh nghiệm, sở trường công tác, nhất là công tác Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Nguyễn Văn Đức, tân Phó Giám đốc TP. Hải Phòng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Văn Đức, tân Phó Giám đốc Công an TP. Hải Phòng bày tỏ cảm ơn sâu sắc sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của Thành ủy - UBND TP. Hải Phòng và Đảng ủy - Giám đốc Công an thành phố.

Đồng thời hứa sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tận tâm, tận lực, không ngừng học hỏi, rèn luyện, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố và toàn thể cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, tạo môi trường an toàn, ổn định, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng, phát triển TP. Hải Phòng và vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.