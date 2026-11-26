Tại buổi lễ, Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh An Giang đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Chí Nguyện (SN 1975, quê quán xã Vân Khánh, tỉnh An Giang), Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang và biệt phái đến nhận công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang.

Đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Chí Nguyện giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ An Giang.

Tiếp đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang công bố quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Chí Nguyện giữ chức vụ Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Chí Nguyện.

Tại buổi lễ, đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chúc mừng Đại tá Nguyễn Chí Nguyện được lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh, đây là sự ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và những đóng góp của cá nhân đồng chí Nguyễn Chí Nguyện. Đồng thời thể hiện sự quan tâm trong công tác xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đại tá Nguyễn Chí Nguyện cần tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, năng lực và kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình công tác ở lực lượng Công an, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với tập thể Ban Nội chính Tỉnh ủy, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Chí Nguyện.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với Công an tỉnh. Đồng thời tin tưởng, với bản lĩnh và kinh nghiệm được tích lũy qua quá trình công tác, Đại tá Nguyễn Chí Nguyện sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng thích ứng với lĩnh vực công tác mới, góp phần tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an với Ban Nội chính Tỉnh ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Chí Nguyện bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và nhận thức sâu sắc trách nhiệm trước sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh. Đại tá Nguyễn Chí Nguyện hứa sẽ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tận tụy trong công việc, không ngừng học hỏi, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.