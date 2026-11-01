PGS.TS Đào Xuân Cơ (SN 1972, quê Hưng Yên) tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội năm 1996, ngành nội nhi, sau đó học thạc sĩ chuyên ngành hồi sức cấp cứu, tiến sĩ ngành gây mê hồi sức. Ông có nhiều năm công tác tại Bệnh viện Bạch Mai, từng đảm nhiệm các cương vị Phó Trưởng khoa, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Phó Giám đốc.

Từ tháng 3/2022, PGS.TS Đào Xuân Cơ giữ chức Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. Ông cũng đảm nhiệm các vị trí trong lĩnh vực đào tạo và hội nghề nghiệp, gồm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai, Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng Bộ môn Hồi sức cấp cứu, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội và Phó Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký quyết định bổ nhiệm ông Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế kể từ ngày 30/10.

Dưới sự lãnh đạo của PGS.TS Đào Xuân Cơ, Bệnh viện Bạch Mai đã triển khai hàng loạt dự án quan trọng, từ việc đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, đến việc đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ. Đặc biệt, ông luôn chú trọng đến xây dựng môi trường làm việc nhân văn, nơi mỗi nhân viên y tế đều cảm thấy được trân trọng và có cơ hội phát triển.

Trong hơn 30 năm làm nghề Y, PGS.TS Đào Xuân Cơ đã triển khai nhiều kỹ thuật hiện đại như lọc máu liên tục, thay huyết tương và lọc huyết tương nhằm điều trị các bệnh lý nghiêm trọng. Đặc biệt, ông cùng đồng nghiệp đã phát triển kỹ thuật ECMO (Oxy hóa qua màng ngoài cơ thể), giúp Bạch Mai trở thành bệnh viện tiên phong trong điều trị người bệnh nặng bằng phương pháp này tại Việt Nam.

PGS.TS Đào Xuân Cơ đã có 35 bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế và là chủ biên cuốn “Cẩm nang chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa”, đạt giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VII năm 2024.

Với việc bổ nhiệm PGS.TS Đào Xuân Cơ làm Thứ trưởng, Bộ Y tế hiện có 5 Thứ trưởng, gồm: Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Lê Đức Luận và tân Thứ trưởng Đào Xuân Cơ.