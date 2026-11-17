Ông Triệu Ngọc Lâm được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Theo Quyết định, Bộ Giáo dục và Đào tạo điều động ông Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại đến công tác tại Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 23-11-2026. Lương, phụ cấp và các chế độ khác được thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước.