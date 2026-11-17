Bổ nhiệm ông Triệu Ngọc Lâm làm Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn vừa ký Quyết định số 3345/QĐ-BGDĐT ngày 16-11-2026 về việc điều động và bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo tại Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
Theo Quyết định, Bộ Giáo dục và Đào tạo điều động ông Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại đến công tác tại Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 23-11-2026. Lương, phụ cấp và các chế độ khác được thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/bo-nhiem-ong-trieu-ngoc-lam-lam-tong-giam-doc-nha-xuat-ban-giao-duc-viet-nam-1766287.html