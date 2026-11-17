Nhà báo Triệu Ngọc Lâm. Ảnh: Đình Tuệ

Ngày 16/11/2026, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn ký Quyết định số 3345/QĐ-BGDĐT về việc điều động, bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Theo Quyết định này, Bộ trưởng điều động ông Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, đến công tác tại Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 23/11/2026.

Ông Triệu Ngọc Lâm tốt nghiệp ngành Báo in tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Trước khi về công tác tại Báo Giáo dục và Thời đại, ông là Trưởng phòng Pháp luật - Bạn đọc, phụ trách tổ chức nội dung mảng pháp luật, bạn đọc của Báo Gia đình và Xã hội.

Ngày 16/6/2013, ông được tiếp nhận về công tác tại Báo Giáo dục và Thời đại, giữ chức Phó Tổng Biên tập. Từ ngày 13/2/2018, ông chính thức đảm nhiệm cương vị Tổng Biên tập. Ngày 8/2/2023, ông được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ký quyết định bổ nhiệm lại chức vụ này, kể từ ngày 14/2/2023.

Trong thời gian công tác tại Báo Giáo dục và Thời đại, trên cương vị Tổng Biên tập, ông Triệu Ngọc Lâm cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động không ngừng đổi mới, phát triển hoạt động của Báo; thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về giáo dục và đào tạo, truyền thông chính sách của ngành, góp phần vào sự nghiệp phát triển giáo dục.

Trong ba năm liên tiếp gần đây, Báo Giáo dục và Thời đại cùng các tổ chức Đảng và đoàn thể trong cơ quan được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nhận nhiều phần thưởng của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các tổ chức đoàn thể.