Bổ nhiệm ông Trần Đình Quân giữ chức Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM

Theo đó, ông Trần Đình Quân, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai số 2, được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM.

Cùng đợt này, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm đối với một số cán bộ khác, gồm: Ông Vũ Văn Thái, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Nông nghiệp và Môi trường, được điều động về công tác tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Nguyễn Hoàng Trọng Tín, Phó Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Môi trường, được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn; ông Nguyễn Văn Quyết, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM, được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Đo đạc bản đồ; ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM, được điều động giữ chức Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai số 23 theo nguyện vọng cá nhân.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Trần Đình Quân (đứng giữa) và các nhân sự được điều động, bổ nhiệm đợt này. Ảnh: Mạnh Đồng

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cho biết, tập thể Ban Thường vụ và Ban Giám đốc Sở đặt nhiều kỳ vọng vào các cán bộ được điều động, bổ nhiệm lần này.

Lãnh đạo Sở ghi nhận, đánh giá cao quá trình nỗ lực cũng như những kết quả công tác mà các cán bộ đã đạt được tại vị trí công tác trước đây. Theo ông Nguyễn Toàn Thắng, mỗi quyết định điều động, bổ nhiệm, luân chuyển đều có tính chất đặc thù, thể hiện sự tin tưởng và gửi gắm trách nhiệm của lãnh đạo Sở.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM nhấn mạnh, dù ở bất kỳ vị trí nào, mỗi cán bộ đều phải gắn trách nhiệm với sự nỗ lực của bản thân, chủ động vượt qua những khó khăn, áp lực ban đầu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng sự tin tưởng của Ban Thường vụ và Ban Giám đốc Sở.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TPHCM: “Không thể nhận quyền mà né tránh việc”, ông Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu cán bộ được giao nhiệm vụ mới tuyệt đối không né tránh, không sợ trách nhiệm, không thụ động khi thực thi thẩm quyền.

“Đã nhận quyền hạn được giao thì phải quyết liệt thực hiện, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì công việc chung”, ông Nguyễn Toàn Thắng nhấn mạnh.

Theo Giám đốc Sở, chức vụ mới không phải là phần thưởng để cán bộ tự mãn hay bằng lòng với những kết quả đã đạt được trong quá khứ. Những thành tích trước đây chỉ là nền tảng. Kể từ thời điểm nhận quyết định, thước đo quan trọng đối với năng lực và uy tín của cán bộ là kết quả thực hiện nhiệm vụ ở vị trí công tác mới.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM yêu cầu các cán bộ được điều động, bổ nhiệm, luân chuyển lần này tiếp tục nỗ lực, khiêm tốn, học hỏi kinh nghiệm, giữ gìn và phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, qua đó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đối với các cơ quan, đơn vị tiếp nhận cán bộ mới, ông Nguyễn Toàn Thắng đề nghị chủ động tạo điều kiện để cán bộ nhanh chóng hòa nhập với môi trường công tác; kịp thời phân công, giao nhiệm vụ rõ ràng, giúp cán bộ mới nắm chắc vai trò, chức trách và thẩm quyền, sớm phát huy năng lực, sở trường chuyên môn.