Bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Quang giữ chức vụ Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu

Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu Nguyễn Tuấn Quang phát biểu tại Lễ ký kết các Biên bản hợp tác triển khai Dự án “Quản lý bền vững các chất được kiểm soát theo Nghị định thư Montreal” ngày 29/9. Ảnh Cục Biến đổi khí hậu cung cấp

Sáng 30/9, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Quang, Phó Cục trưởng điều hành Cục Biến đổi khí hậu giữ chức vụ Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu. Đồng thời Thứ trưởng cũng trao quyết định bổ nhiệm ông Bùi Đức Hiếu, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế giữ chức Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Lê Trọng Yên chúc mừng hai lãnh đạo Cục nhận trọng trách mới với sự tín nhiệm cao.

Giao nhiệm vụ cho 2 nhân sự được bổ nhiệm, Thứ trưởng đề nghị tập thể lãnh đạo Cục Biến đổi khí hậu phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao nhất để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong bối cảnh hiện nay, công tác ứng phó với biến đổi khí hậu nhận được sự quan tâm rất lớn từ Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, đặc biệt là các nhiệm vụ hợp tác quốc tế, chuẩn bị tham dự Hội nghị COP 31 sắp tới và triển khai ứng phó với biến đổi khí hậu trong tình hình mới.

Thứ trưởng chỉ đạo Cục tập trung hoàn thiện các quy định về ứng phó với biến đổi khí hậu của Luật Bảo vệ môi trường; xây dựng, hoàn thiện các nghị định, thông tư thuộc phạm vi quản lý của Cục; phối hợp chặt chẽ với Cục Môi trường triển khai hiệu quả các nghị định quy định chi tiết Luật, đặc biệt về phát triển thị trường carbon.

Thứ trưởng Lê Trọng Yên nhấn mạnh, lãnh đạo Cục cần thể hiện sự bản lĩnh, tự tin và tinh thần trách nhiệm, thực hiện đánh giá công việc bằng các chỉ số cụ thể, đo đếm bằng kết quả, chất lượng và hành động thực tế để tham mưu kịp thời cho Thứ trưởng phụ trách và Bộ trưởng.

Thay mặt các nhân sự được bổ nhiệm phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu Nguyễn Tuấn Quang bày tỏ vinh dự và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng, các đồng chí Thứ trưởng, lãnh đạo Cục Biến đổi khí hậu tiền nhiệm cùng toàn thể cán bộ, công chức Cục Biến đổi khí hậu và Vụ Hợp tác quốc tế đã luôn đồng hành, ủng hộ và tin tưởng.

Tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Trọng Yên, Cục sẽ khẩn trương cụ thể hóa thành kế hoạch hành động, phân công nhiệm vụ rõ ràng và tập trung triển khai các nhóm công việc lớn.

Cụ thể, tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu; triển khai quyết liệt các kết luận của Trung ương, trọng tâm là Kết luận số 75-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới và Kết luận số 71 của Ban Bí thư về quản lý tín chỉ carbon...

Thay mặt các nhân sự được bổ nhiệm, tân Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu cam kết sẽ đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và Lãnh đạo Bộ tin tưởng giao phó.