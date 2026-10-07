Bổ nhiệm ông An Việt Anh giữ chức Phó Tổng Giám đốc VAMC

Tại buổi lễ, ông Lê Việt Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã công bố Quyết định số 2166/QĐ-NHNN ngày 6/10/2026 của Thống đốc NHNN bổ nhiệm ông An Việt Anh, Trưởng Ban Công nghệ thông tin VAMC, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc VAMC.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Phó Tổng Giám đốc VAMC, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Ngọc Cảnh nhấn mạnh, việc bổ nhiệm nhằm tiếp tục kiện toàn đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của VAMC, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với hoạt động của Công ty trong giai đoạn mới.

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Ngọc Cảnh phát biểu tại buổi lễ

Theo Phó Thống đốc, thời gian qua công tác kiện toàn tổ chức, nhân sự của VAMC đã đạt những kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty. Trong bối cảnh triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, yêu cầu đổi mới hoạt động, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số đối với VAMC ngày càng lớn.

Phó Thống đốc cho rằng, cùng với việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về xử lý nợ xấu, VAMC cần đẩy mạnh hoạt động mua, bán nợ theo cơ chế thị trường, từng bước phát huy vai trò là trung tâm trong hoạt động mua, bán và xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng.

Ông Lê Việt Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ công bố Quyết định số 2166/QĐ-NHNN ngày 6/10/2026 của Thống đốc NHNN bổ nhiệm ông An Việt Anh, Trưởng Ban Công nghệ thông tin VAMC, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc VAMC.

Đánh giá ông An Việt Anh là cán bộ có nhiều năm kinh nghiệm công tác, được đào tạo về công nghệ thông tin và kinh tế, đồng thời đã thể hiện năng lực tại các vị trí được giao, Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh đề nghị Ban lãnh đạo VAMC tiếp tục phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện để tân Phó Tổng Giám đốc hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhất là trong lĩnh vực chuyển đổi số.

Phó Thống đốc cũng đề nghị ông An Việt Anh tiếp tục phát huy năng lực, chủ động, trách nhiệm trong công việc; phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành, Hội đồng thành viên và các đơn vị của VAMC, cùng tập thể công ty giữ vững tinh thần đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông An Việt Anh

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông An Việt Anh bày tỏ vinh dự và xúc động khi được Ban lãnh đạo NHNN tin tưởng giao trọng trách mới, đồng thời xác định đây là trách nhiệm lớn, đòi hỏi bản thân phải tiếp tục nỗ lực hơn trong công việc.

Theo tân Phó Tổng Giám đốc VAMC, trong bối cảnh công nghệ và chuyển đổi số đang làm thay đổi mạnh mẽ phương thức vận hành của doanh nghiệp, để phát triển bền vững, VAMC cần không ngừng đổi mới và sáng tạo.

“Trên cương vị mới, tôi sẽ cùng Ban lãnh đạo và các đơn vị xác lập cách tiếp cận phù hợp về công nghệ, dữ liệu và chuyển đổi số để đáp ứng yêu cầu phát triển của VAMC trong giai đoạn hiện nay. Công nghệ không đứng bên cạnh nghiệp vụ mà phải đi cùng nghiệp vụ; dữ liệu không chỉ để lưu trữ mà phải tạo ra giá trị; chuyển đổi số không chỉ là thay đổi công cụ mà là thay đổi cách chúng ta quản trị và làm việc”, ông An Việt Anh nhấn mạnh.

Ông Trần Trung Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên VAMC phát biểu tại buổi lễ

Ông cam kết tiếp tục giữ vững tinh thần trách nhiệm, tận tâm với công việc, không ngừng học hỏi, chủ động đổi mới và quyết liệt trong hành động; cùng Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên VAMC phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn và tìm kiếm những cơ hội mới cho sự phát triển của công ty.

Tại buổi lễ, ông Trần Trung Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên VAMC, cho biết việc tiếp tục kiện toàn nhân sự lãnh đạo có ý nghĩa quan trọng đối với VAMC trong bối cảnh yêu cầu đổi mới hoạt động và chuyển đổi số ngày càng cao.

Ông An Việt Anh - tân Phó Tổng Giám đốc VAMC phát biểu nhận nhiệm vụ

Theo ông Trần Trung Dũng, ông An Việt Anh có 27 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Đây là nền tảng quan trọng để tân Phó Tổng Giám đốc cùng tập thể VAMC triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số, đổi mới phương thức quản trị và nâng cao năng suất lao động trong thời gian tới.

Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh cùng tập thể lãnh đạo VAMC và đại diện lãnh đạo một số vụ, cục của NHNN

Toàn cảnh buổi lễ

Chủ tịch Hội đồng thành viên VAMC cho biết, thời gian qua Công ty đã đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động, qua đó từng bước nâng cao năng suất và xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Thời gian tới, VAMC sẽ tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ hơn, hướng tới tạo ra các sản phẩm và kết quả cụ thể, phục vụ trực tiếp cho yêu cầu đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty.