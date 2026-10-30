Bổ nhiệm NSƯT Quang Hào làm Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đà Nẵng

Theo Quyết định của Giám đốc Sở VH-TT&DL Đà Nẵng về nhân sự lãnh đạo Nhà hát Nghệ thuật Đà Nẵng, ông Trần Văn Hào (Nghệ sĩ Ưu tú Quang Hào) - Giám đốc Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng, được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đà Nẵng.

NSUT Quang Hào đang chỉ huy các chương trình nghệ thuật của Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng.

Các Phó giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đà Nẵng gồm bà Nguyễn Thị Hương (Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng); Lê Thị Thu Hoài (Phó Giám đốc Nhà hát Trưng Vương), ông Mai Duy Linh (Phó Giám đốc Nhà hát Trưng Vương) và ông Nguyễn Thanh Phương (Phó Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng).

Trước đó, ngày 13/10, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành Quyết định 4694/QĐ-UBND thành lập Nhà hát Nghệ thuật Đà Nẵng trên cơ sở hợp nhất Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng và Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng. Nhà hát Nghệ thuật Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở VH-TT&DL Đà Nẵng; đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT&DL) theo quy định của pháp luật.

Nhà hát Nghệ thuật Đà Nẵng có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật của nhân dân; bảo tồn, phát huy các giá trị nghệ thuật truyền thống; đồng thời phát triển các sản phẩm, dịch vụ nghệ thuật biểu diễn gắn với công nghiệp văn hóa và du lịch văn hóa của thành phố.