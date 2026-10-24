Bổ nhiệm lại hai Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng

Lãnh đạo Bộ Y tế cùng Ban Giám hiệu nhà trường và các đại biểu chúc mừng TS.BS Đặng Văn Thởi và TS.BS Nguyễn Minh Sơn. Ảnh: VĂN TÀI

Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên; đại diện lãnh đạo các vụ, cục thuộc Bộ Y tế; lãnh đạo phường Hải Châu cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan và tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động nhà trường.

Tại hội nghị, đại diện Bộ Y tế công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bổ nhiệm lại TS.BS Đặng Văn Thởi và TS.BS Nguyễn Minh Sơn giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng.

Thời hạn giữ chức vụ đối với mỗi cán bộ là 5 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, TS.BS Đặng Văn Thởi bày tỏ sự trân trọng trước sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Y tế, sự phối hợp, đồng hành của tập thể lãnh đạo và viên chức, người lao động nhà trường; khẳng định sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực chuyên môn, cùng tập thể lãnh đạo Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.