Bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Y Dược cổ truyền - Phục hồi chức năng An Giang
Bác sĩ chuyên khoa II Tôn Phước Thuận, Phó Giám đốc phụ trách, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Y Dược cổ truyền - Phục hồi chức năng An Giang.
Ngày 7-10, Sở Y tế An Giang tổ chức công bố, trao quyết định bổ nhiệm bác sĩ chuyên khoa II Tôn Phước Thuận, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa Y Dược cổ truyền - Phục hồi chức năng An Giang, giữ chức Giám đốc bệnh viện từ ngày 5-10-2026.
Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang Đoàn Thanh Hùng đề nghị bác sĩ Tôn Phước Thuận tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm; cùng tập thể Ban Giám đốc xây dựng khối đoàn kết, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và thái độ phục vụ người dân.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/bo-nhiem-giam-doc-benh-vien-y-duoc-co-truyen-phuc-hoi-chuc-nang-an-giang-a499051.html