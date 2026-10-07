Bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Y Dược cổ truyền - Phục hồi chức năng An Giang

Theo Times Higher Education đưa tin, tỷ lệ hồ sơ xin thị thực bị từ chối tăng mạnh có thể khiến thêm nhiều trường đại học Anh mất quyền tuyển sinh sinh viên quốc tế. Trong khi đó, lãnh đạo các trường có quan điểm khác nhau về phạm vi tác động của những quy định mới, còn hệ quả tài chính có thể buộc Chính phủ Anh xem xét lại mô hình tài chính của giáo dục đại học.