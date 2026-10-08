Bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Y Dược cổ truyền - Phục hồi chức năng An Giang

Các yêu cầu về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, thực hành ESG đang được các thị trường, đối tác đặt ra ngày càng khắt khe. ESG không còn là lựa chọn, mà là yếu tố quan trọng quyết định sự sống còn của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi cung ứng...