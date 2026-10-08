Bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Y Dược cổ truyền - Phục hồi chức năng An Giang
Bác sĩ chuyên khoa II Tôn Phước Thuận được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Y Dược cổ truyền - Phục hồi chức năng An Giang.
Ngày 7/10/2026, Sở Y tế tỉnh An Giang tổ chức công bố, trao Quyết định bổ nhiệm bác sĩ chuyên khoa II Tôn Phước Thuận, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa Y Dược cổ truyền - Phục hồi chức năng An Giang, giữ chức Giám đốc bệnh viện.
Quyết định bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 5/10/2026.
Tại buổi công bố, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang, Đoàn Thanh Hùng trao Quyết định và hoa chúc mừng tân Giám đốc bệnh viện.
Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh An Giang đề nghị bác sĩ Tôn Phước Thuận tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm; cùng tập thể Ban Giám đốc bệnh viện xây dựng khối đoàn kết, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và thái độ phục vụ người dân.
Trước khi được bổ nhiệm Giám đốc, bác sĩ Tôn Phước Thuận giữ chức Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa Y Dược cổ truyền - Phục hồi chức năng An Giang.
Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/nhan-su-moi/bo-nhiem-giam-doc-benh-vien-da-khoa-y-duoc-co-truyen-phuc-hoi-chuc-nang-an-giang-207787.html