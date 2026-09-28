Giám đốc Sở Y tế Đỗ Thị Nguyên trao quyết định thôi việc theo nguyện vọng cho bác sĩ chuyên khoa II Phan Văn Huyên. Ảnh: Hai Hiếu

Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Đỗ Thị Nguyên đã trao quyết định giải quyết thôi việc theo nguyện vọng đối với bác sĩ chuyên khoa II Phan Văn Huyên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh, kể từ ngày 1-10-2026.

Giám đốc Sở Y tế Đỗ Thị Nguyên trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh cho bác sĩ chuyên khoa II Lê Thị Phương Trâm. Ảnh: Hai Hiếu

Đồng thời, trao quyết định điều động, bổ nhiệm bác sĩ chuyên khoa II Lê Thị Phương Trâm, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai giữ chức Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 1-10-2026.

Phát biểu tại hội nghị, bác sĩ Phan Văn Huyên cảm ơn lãnh đạo Sở Y tế và tập thể bệnh viện đã hỗ trợ, đồng hành cùng ông trong suốt thời gian ông công tác. Ông mong Ban giám đốc cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của bệnh viện tiếp tục đoàn kết, phát huy những kết quả đã đạt được, đưa bệnh viện phát triển lên tầm cao mới, trở thành địa chỉ khám, chữa bệnh tin cậy của người dân.

Bác sĩ chuyên khoa II Lê Thị Phương Trâm cảm ơn Ban giám đốc Sở Y tế đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Bà đánh giá cao những thành quả mà Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh đã đạt được trong thời gian qua và bày tỏ vinh dự khi được tiếp nhận, kế thừa nền tảng do các thế hệ lãnh đạo, thầy thuốc và người lao động của bệnh viện đã dày công xây dựng.

Trên cương vị mới, bác sĩ Lê Thị Phương Trâm cam kết đồng hành cùng tập thể bệnh viện, kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được. Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban lãnh đạo Sở Y tế và sự đoàn kết, ủng hộ của cán bộ, nhân viên bệnh viện.

Lãnh đạo Sở Y tế, lãnh đạo phường Bình Lộc và Ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh chúc mừng 2 bác sĩ. Ảnh: Hai Hiếu

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Y tế Đỗ Thị Nguyên ghi nhận những đóng góp của bác sĩ chuyên khoa II Phan Văn Huyên trong gần 28 năm công tác tại bệnh viện, trong đó có gần 10 năm giữ cương vị Giám đốc. Dưới sự lãnh đạo của ông cùng sự nỗ lực của tập thể, bệnh viện đã từng bước phát triển về chuyên môn, nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương thức quản lý.

Đáng chú ý, bệnh viện đã phát triển nhiều kỹ thuật chuyên sâu, triển khai thành công kỹ thuật can thiệp lấy huyết khối động mạch não, được Hội Đột quỵ thế giới công nhận đạt tiêu chuẩn Kim cương về chất lượng điều trị đột quỵ; đồng thời đẩy mạnh đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và chuyển đổi số.

Đối với tân Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh, Giám đốc Sở Y tế đề nghị bác sĩ Lê Thị Phương Trâm nhanh chóng nắm bắt tình hình, lắng nghe cán bộ, viên chức, người lao động; đánh giá đúng những điểm mạnh, khó khăn và các vấn đề còn tồn tại để xây dựng định hướng phát triển bệnh viện cụ thể, có trọng tâm, lộ trình phù hợp.

Giám đốc Sở Y tế Đỗ Thị Nguyên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hai Hiếu

Giám đốc Sở Y tế Đỗ Thị Nguyên cũng đề nghị tập thể bệnh viện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, cùng Ban giám đốc thực hiện nhiệm vụ, tạo bước chuyển mạnh mẽ về chuyên môn, kỹ thuật, quản trị và chất lượng phục vụ. Qua đó, giúp người dân Long Khánh và khu vực lân cận ngày càng được tiếp cận nhiều dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, giảm chuyển tuyến không cần thiết và tiếp tục nâng cao vị thế của Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh trong hệ thống y tế thành phố Đồng Nai.