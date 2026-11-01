Bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai làm Thứ trưởng Bộ Y tế

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Đào Xuân Cơ được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Y tế. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 2079/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông Đào Xuân Cơ tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội năm 1996. Năm 2013, ông nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành Hồi sức cấp cứu và được phong hàm Phó Giáo sư năm 2018.

Ông có nhiều năm công tác tại Bệnh viện Bạch Mai, trải qua nhiều vị trí chuyên môn và quản lý. Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm các chức vụ Phó trưởng khoa, Trưởng khoa Hồi sức tích cực và Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai.

Tháng 3/2022, ông Đào Xuân Cơ được giao giữ chức Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. Bên cạnh đó, ông kiêm nhiệm cương vị Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai.