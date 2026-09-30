Bổ nhiệm Đại tá Trần Đức Đông làm Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia

Đại tá Trần Đức Đông (phải) nhận bàn giao công việc

Sáng 30/9/2026, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tổ chức hội nghị công bố, bàn giao công tác giữa đồng chí Lê Thanh Hải, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia được nghỉ hưu theo chế độ; Đồng thời công bố Quyết định số 195/QĐ-BCĐQG ngày 16/9/2026 của Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về việc bổ nhiệm Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia với Đại tá Trần Đức Đông, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/10/2026.

Trước đó, Đại tá Trần Đức Đông là Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an), biệt phái giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Trần Đức Đông cam kết sẽ cùng với tập thể cán bộ, sỹ quan, công chức, viên chức Văn phòng Thường trực đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ đạo 389 quốc gia góp phần từng bước đẩy lùi, tiến tới chấm dứt tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.