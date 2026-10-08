Bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Thanh Trí làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, biệt phái đến Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Quang Nhân trao quyết định cho Đại tá Nguyễn Thanh Trí

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, công bố và trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn đối với Đại tá Nguyễn Thanh Trí (1976, quê xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau), Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân phát biểu tại lễ công bố

Cũng tại buổi lễ, Công an tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về biệt phái công khai có thời hạn đối với Đại tá Nguyễn Thanh Trí, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai kể từ ngày 8-10.

Việc bổ nhiệm, biệt phái Đại tá Nguyễn Thanh Trí thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đối với công tác cán bộ; đồng thời tăng cường cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn tham gia công tác tham mưu, xây dựng Đảng tại địa phương.

Đại tá Nguyễn Thanh Trí phát biểu nhận nhiệm

Thiếu tướng Lê Quang Nhân chúc mừng Đại tá Nguyễn Thanh Trí được Bộ trưởng Bộ Công an tin tưởng giao trọng trách mới; đồng thời mong muốn trên cương vị công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đại tá Nguyễn Thanh Trí tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực, phẩm chất của người cán bộ Công an nhân dân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Thanh Trí

Phát biểu hận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Thanh Trí bày tỏ vinh dự, trách nhiệm khi được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tin tưởng giao nhiệm vụ. Đại tá Nguyễn Thanh Trí khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm công tác; chủ động nghiên cứu, học hỏi, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Hà Vy