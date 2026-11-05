Bổ nhiệm chức danh nhà giáo: 4 điểm mới giáo viên cần biết

Bổ nhiệm chức danh nhà giáo: Làm rõ các trường hợp phải bổ nhiệm lại

Ngày 30/10/2026, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 93/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục (Thông tư 93).

Thông tư được ban hành nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn bổ nhiệm chức danh, xếp lương đối với nhà giáo, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ giáo viên.

Một trong những nội dung đáng chú ý là việc bổ sung hướng dẫn chi tiết đối với các trường hợp phải bổ nhiệm lại hạng và xếp lại lương.

Theo đó, đối tượng áp dụng là những trường hợp được bổ nhiệm ngay chức danh ở hạng cao trong khoảng thời gian từ ngày 3/11/2015 đến ngày 20/3/2021, sau khi tuyển dụng, hết thời gian tập sự hoặc sau khi đạt trình độ đào tạo cao hơn trình độ quy định nhưng chưa trúng tuyển trong kỳ thi hoặc xét thăng hạng do cấp có thẩm quyền tổ chức.

Quy định này bao gồm cả trường hợp được tuyển dụng trước ngày 3/11/2015 nhưng hoàn thành thời gian tập sự theo quy định sau ngày này.

Tuy nhiên, không phải tất cả trường hợp được bổ nhiệm hạng cao đều thuộc diện phải bổ nhiệm lại. Thông tư loại trừ những trường hợp được bổ nhiệm hạng cao khi tuyển dụng, tiếp nhận theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng theo quy định của pháp luật hoặc chính sách đặc thù của địa phương tại thời điểm tuyển dụng, tiếp nhận.

Các trường hợp được bổ nhiệm hạng sau khi đạt trình độ chuẩn được đào tạo cũng không thuộc diện này.

Những quy định mới của Thông tư bảo đảm việc chuyển xếp được thực hiện đúng bản chất.

Thông tư quy định hai phương án thực hiện bổ nhiệm lại hạng chức danh nghề nghiệp và xếp lại lương, trong đó xác định cụ thể đối tượng, điều kiện và nguyên tắc áp dụng, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và chuẩn nghề nghiệp nhà giáo do Bộ GD&ĐT ban hành.

Việc bổ sung quy định nhằm khắc phục những bất cập phát sinh từ lịch sử thực hiện chính sách ở các giai đoạn trước, bảo đảm công bằng về chế độ giữa giáo viên được tuyển dụng tại những thời điểm khác nhau và thống nhất triển khai trên phạm vi cả nước.

Chuyển xếp chức danh giáo viên không phụ thuộc cơ cấu hạng

Một điểm mới đáng chú ý khác tại Thông tư 93 là quy định việc bổ nhiệm chức danh giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên từ chức danh cũ sang chức danh mới tương ứng không phải căn cứ vào cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp.

Đối với những trường hợp trước ngày Thông tư có hiệu lực thi hành đã bị bổ nhiệm vào hạng thấp hơn do áp dụng cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp, giáo viên được bổ nhiệm lại vào hạng đã giữ.

Đáng chú ý, những trường hợp này còn được truy lĩnh tiền lương và phụ cấp chênh lệch so với mức đã chi trả.

Quy định bổ sung nhằm khắc phục tình trạng một số địa phương vận dụng cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp của việc thăng hạng để hạn chế số lượng giáo viên được chuyển xếp từ hạng cũ sang hạng tương ứng theo quy định mới.

Qua đó, việc chuyển xếp được thực hiện đúng bản chất, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của giáo viên, đồng thời khắc phục những vướng mắc trong quá trình triển khai thời gian qua.

Điều chỉnh trình độ đào tạo của giáo viên mầm non hạng II

Thông tư 93 cũng quy định trình độ đào tạo của giáo viên mầm non hạng II là đại học, nhằm kế thừa quy định đã được áp dụng từ năm 2015 và đáp ứng mục tiêu nâng cao trình độ đội ngũ.

Trước đó, theo Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, giáo viên mầm non hạng IV có trình độ trung cấp, hưởng lương viên chức loại B; hạng III có trình độ cao đẳng, hưởng lương viên chức loại A0; hạng II có trình độ đại học, hưởng lương viên chức loại A1.

Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT sau đó bổ sung hạng I, yêu cầu trình độ đại học, hưởng lương viên chức loại A2.2, đồng thời tiếp tục giữ quy định trình độ đại học đối với giáo viên mầm non hạng II, hưởng lương viên chức loại A1. Thông tư này hiện đã được thay thế bởi Thông tư số 28/2026/TT-BGDĐT.

Bên cạnh đó, Thông tư 93 bổ sung quy định bổ nhiệm đối với giáo viên mầm non, phổ thông được tuyển dụng trước ngày 9/4/2026, đã đáp ứng điều kiện bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp theo các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT và Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT nhưng chưa được bổ nhiệm trước khi Thông tư số 31/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực.

Theo quy định mới, những giáo viên này được bổ nhiệm vào hạng chức danh nhà giáo tương ứng theo Thông tư số 31/2026/TT-BGDĐT. Việc bổ nhiệm cũng không phụ thuộc vào cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp.

Quy định này nhằm chuẩn hóa chức danh nhà giáo, tạo cơ sở chuyển sang bậc nghề nghiệp theo Nghị định số 232/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 của Chính phủ về vị trí việc làm viên chức, đồng thời bảo đảm các chế độ, chính sách đối với nhà giáo theo chức danh được bổ nhiệm.

Địa phương phải hoàn thành bổ nhiệm, xếp lương trước 31/12/2026

Theo Bộ GD&ĐT, việc bổ nhiệm và xếp lương theo các quy định sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 93 phải hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Do đó, các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương và cơ sở giáo dục cần khẩn trương xây dựng kế hoạch, tổ chức rà soát, xác định phương án bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với nhà giáo, bảo đảm thực hiện đúng quy định.