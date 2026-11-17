Ngày 16/11, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) Hoàng Minh Sơn đã ký quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Ông Triệu Ngọc Lâm, tân Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Ảnh: Đình Cường).

Theo quyết định, Bộ trưởng điều động ông Triệu Ngọc Lâm - Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, đến công tác tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) và bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Ông Triệu Ngọc Lâm sinh năm 1979 tại Hà Nội. Ông tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, là Cử nhân Báo chí; tốt nghiệp Lý luận chính trị cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Phân viện Hà Nội.

Trong quá trình công tác, ông từng giữ chức Trưởng ban Pháp luật - Bạn đọc, Báo Gia đình và Xã hội. Năm 2013, ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại.

Đến tháng 2/2018, ông được bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại.

Theo quyết định, ông Triệu Ngọc Lâm đảm nhiệm các chức vụ mới với thời hạn 5 năm, kể từ ngày 23/11/2026.

Trước thời điểm bổ nhiệm ông Triệu Ngọc Lâm, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có Tổng Giám đốc, kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên là ông Nguyễn Tiến Thanh.

Ông Nguyễn Tiến Thanh sinh năm 1968, cũng từng hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền thông, nguyên là Tổng biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật.