Ngày 26/9/2026, tại Đền Kiếp Bạc (phường Trần Hưng Đạo), Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ khai hội Côn Sơn, Kiếp Bạc-Mùa Thu năm 2026, công bố Bộ nhận diện thương hiệu Di sản Thế giới quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Tại lễ khai hội, Ban Tổ chức công bố Bộ nhận diện thương hiệu Di sản Thế giới Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc tạo hình ảnh chung cho quần thể di sản liên vùng.

Logo kết hợp hình ảnh hoa cúc trong lá bồ đề cùng các dải lá cúc cách điệu, thể hiện bằng ngôn ngữ đồ họa đương đại. Ba giá trị cốt lõi được xác định là “Trí tuệ-hòa hợp-lan tỏa.”

Bộ nhận diện thương hiệu quần thể di sản thế giới Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc được thành phố Hải Phòng, thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh thống nhất lựa chọn, sử dụng, tạo hình ảnh chung cho quần thể./.