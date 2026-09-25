Bỏ nhà đi 2 ngày, người đàn ông được phát hiện trong tình trạng yếu ớt

Theo tin từ Bộ Công an, ngày 22/9, Công an xã Phong Quang, tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận thông tin trình báo của anh Bàn Văn Nam (sinh năm 1968, trú tại thôn Bản Đôn, xã Phong Quang) về việc em trai ruột là anh Bàn Văn Lâm (sinh năm 1982, cùng trú tại thôn Bản Đôn) đã bỏ nhà đi từ ngày 20/9, không rõ đi đâu, làm gì và gia đình không liên lạc được.

Công an xã Phong Quang cùng với quần chúng nhân dân tìm kiếm, đưa anh Lâm về với gia đình. Ảnh: Bộ Công an.

Được biết, anh Bàn Văn Lâm hiện sinh sống một mình gần nhà anh trai, hàng ngày vẫn lao động, sinh hoạt bình thường.

Thời gian gần đây anh có biểu hiện hay ốm yếu, mệt mỏi và tâm lý không ổn định. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phong Quang đã nhanh chóng triển khai các lực lượng, phối hợp với Tổ an ninh, trật tự ở cơ sở, Đội dân phòng, gia đình và quần chúng Nhân dân trên địa bàn tổ chức tìm kiếm tại các khu vực nghi vấn.

Công an xã Phong Quang cùng với quần chúng nhân dân tìm kiếm, đưa anh Lâm về với gia đình.

Đến khoảng 9h50 ngày 22/9, Tổ tìm kiếm đã phát hiện anh Bàn Văn Lâm tại khe suối thuộc thôn Bản Đôn, xã Phong Quang.

Thời điểm được tìm thấy, anh Lâm trong tình trạng sức khỏe yếu, không thể tự đi lại được. Ngay lập tức, lực lượng tìm kiếm đã tiếp cận, hỗ trợ và đưa anh Lâm đến Trạm Y tế xã Phong Quang để được sơ cấp cứu, chăm sóc sức khỏe kịp thời.