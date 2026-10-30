Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Trung Quốc trao đổi về công tác biên giới

Cuộc gặp được tổ chức nhằm tăng cường hiểu biết và phối hợp công tác giữa hai cơ quan phụ trách biên giới của Bộ Ngoại giao hai nước trong bối cảnh có những thay đổi về tổ chức bộ máy và nhân sự của hai bên.

Quang cảnh cuộc gặp. (Ảnh: Chu An)

Tại cuộc gặp, hai bên đã thông tin cập nhật về tình hình công việc của mỗi bên; chia sẻ nhận thức chung về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác biên giới trong quan hệ giữa hai nước; nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, phát huy vai trò cơ quan tham mưu, giúp việc trong Bộ Ngoại giao hai nước về vấn đề biên giới lãnh thổ; thống nhất thúc đẩy các cơ chế hiện có về biên giới, lãnh thổ giữa hai nước triển khai công việc theo đúng lộ trình đã thỏa thuận, góp phần đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững.

Hai bên nhất trí tiếp tục thực hiện tốt ba văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc và các thỏa thuận liên quan; tăng cường điều phối quản lý biên giới phù hợp với tình hình mới; tích cực thúc đẩy nâng cấp và hiện đại hóa cửa khẩu biên giới, tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa và hoạt động đi lại của người dân, đóng góp cho sự phát triển thịnh vượng khu vực biên giới hai nước.

Hai bên cùng khảo sát cửa khẩu quốc tế Móng Cái - Đông Hưng. (Ảnh: Chu An)

Hai bên nhất trí quán triệt nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, kiểm soát tốt hơn bất đồng trên biển, xử lý thỏa đáng vấn đề nảy sinh; giải quyết các vấn đề trên biển bằng biện pháp hòa bình, đồng thời thúc đẩy hợp tác trên biển, trước mắt là trong các lĩnh vực ít nhạy cảm, trên cơ sở phù hợp luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Trước cuộc gặp, hai bên đã cùng khảo sát cửa khẩu quốc tế Móng Cái - Đông Hưng, tìm hiểu tình hình thông quan hàng hóa, hoạt động xuất nhập cảnh của người dân cũng như tiến độ triển khai dự án cửa khẩu thông minh.