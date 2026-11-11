Bộ Ngoại giao trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp Vụ

Thay mặt Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng trao các quyết định bổ nhiệm đối với 5 cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Theo các quyết định bổ nhiệm: Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Bangladesh, kết thúc nhiệm kỳ về nước, đến công tác và giữ chức Phó Chủ nhiệm, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; đồng chí Vũ Trung Mỹ, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Venezuela, kết thúc nhiệm kỳ về nước, đến công tác và giữ chức Phó Vụ trưởng, Vụ Châu Mỹ; đồng chí Dương Chính Chức, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Angola, kết thúc nhiệm kỳ về nước, đến công tác tại Bộ phận Nghiên cứu chuyên đề, giữ chức danh Phó Vụ trưởng và biệt phái ông Dương Chính Chức đến công tác tại Vụ Đông Bắc Á, giữ chức danh Phó Vụ trưởng và đồng chí Đoàn Khắc Hoàng, nguyên Tham tán Công sứ, Người thứ Hai, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, kết thúc nhiệm kỳ về nước, đến công tác và giữ chức Phó Vụ trưởng, Vụ châu Âu.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Bangladesh, kết thúc nhiệm kỳ về nước, đến công tác và giữ chức Phó Chủ nhiệm, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. (Ảnh: Thành Long)

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Vũ Trung Mỹ, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Venezuela, kết thúc nhiệm kỳ về nước, đến công tác và giữ chức Phó Vụ trưởng, Vụ Châu Mỹ. (Ảnh: Thành Long)

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Dương Chính Chức, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Angola, kết thúc nhiệm kỳ về nước, đến công tác tại Bộ phận Nghiên cứu chuyên đề, giữ chức danh Phó Vụ trưởng và biệt phái công tác tại Vụ Đông Bắc Á, giữ chức danh Phó Vụ trưởng. (Ảnh: Thành Long)

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Đoàn Khắc Hoàng, nguyên Tham tán Công sứ, Người thứ Hai, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, kết thúc nhiệm kỳ về nước, đến công tác và giữ chức Phó Vụ trưởng, Vụ Châu Âu. (Ảnh: Thành Long)

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được tin tưởng giao trọng trách mới. Thứ trưởng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp tích cực của các đồng chí được điều động, bổ nhiệm đối với công tác chung của Bộ Ngoại giao trong thời gian qua.

Thứ trưởng nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, yêu cầu đặt ra đối với công tác đối ngoại ngày càng cao, việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn sâu và tư duy đổi mới là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, góp phần bảo đảm sự phát triển bền vững của ngành Ngoại giao.

Theo Thứ trưởng, các cán bộ được điều động, bổ nhiệm lần này đều đã trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, được đào tạo, thử thách trong thực tiễn và có kinh nghiệm chuyên môn phong phú. Đây vừa là sự ghi nhận của Lãnh đạo Bộ đối với những nỗ lực, đóng góp trong thời gian qua, vừa là sự kỳ vọng vào khả năng tiếp tục phát huy năng lực, sở trường để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao trên cương vị mới.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ. (Ảnh: Thành Long)

Giao nhiệm vụ cho các cán bộ nhận quyết định, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đề nghị các đồng chí nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm bắt tình hình, phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo và năng lực tham mưu; đồng thời không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng quản lý, điều hành để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác đối ngoại trong giai đoạn mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường thay mặt các đồng chí được nhận quyết định, bày tỏ vinh dự khi được Lãnh đạo Bộ tin tưởng giao trọng trách mới. Khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, giữ vững tinh thần trách nhiệm, phát huy kinh nghiệm công tác đã tích lũy; đồng thời đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo và cán bộ trong đơn vị để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường thay mặt các đồng chí được nhận quyết định phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Thành Long)

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng chụp ảnh chung với các đồng chí nhận quyết định. (Ảnh: Thành Long)

Các đại biểu dự buổi lễ chụp ảnh chung. (Ảnh: Thành Long)