Bộ Ngoại giao tổ chức tọa đàm đánh giá kết quả và định hướng hội nhập quốc tế thời gian tới

Tọa đàm do đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao chủ trì, có sự tham dự của khoảng 50 đại biểu là các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện cơ quan nghiên cứu, cơ quan tham mưu chính sách, các hiệp hội ngành nghề.

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị đã định vị vai trò mới của hội nhập quốc tế là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên” của toàn dân và hệ thống chính trị, là “động lực quan trọng” đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu khai mạc Tọa đàm. (Ảnh: Phúc Vũ)

Thứ trưởng nhấn mạnh chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế về việc sơ kết, đánh giá thực chất kết quả thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW, lấy lợi ích của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả của công tác HNQT.

Với tinh thần đó, Bộ Ngoại giao chủ trì tổ chức tọa đàm với mong muốn nghe ý kiến các nhà nghiên cứu, chuyên gia với góc nhìn, đánh giá khoa học, cùng các hiệp hội ngành nghề với kinh nghiệm thực tế, chịu tác động trực tiếp của hội nhập.

Với cách tiếp cận tập trung vào đánh giá kết quả, tác động của HNQT đến mọi mặt đời sống kinh tế – xã hội, các ý kiến tham luận tại Tọa đàm đã phân tích khoa học, đánh giá khách quan, thẳng thắn về những kết quả đạt được của công tác hội nhập quốc tế thời gian qua trải rộng trên nhiều lĩnh vực kinh tế – thương mại, đầu tư, tài chính, khoa học – công nghệ, lao động, giáo dục – đào tạo, văn hóa…

Các ý kiến nhất trí kết quả nổi bật trong 02 năm triển khai Nghị quyết số 59-NQ/TW là thể chế được mở rộng rõ rệt, tốc độ và quy mô hội nhập của doanh nghiệp, hàng hóa Việt Nam ngày càng tăng. Đồng thời, hội nhập quốc tế được triển khai rộng rãi, cộng hưởng trong tất cả các ngành nghề, lĩnh vực khi Nghị quyết số 59-NQ/TW được ban hành trong tổng thể các Nghị quyết trụ cột, chiến lược của Bộ Chính trị.

Các chuyên gia tham dự Tọa đàm trình bày ý kiến. (Ảnh: Phúc Vũ)

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn của HNQT thời gian qua, nhất là chất lượng hội nhập còn chưa cao, thể hiện qua năng lực tận dụng các hiệp định thương mại quốc tế, đóng góp của giá trị nội địa trong kim ngạch xuất khẩu, đóng góp của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Các đại biểu đã đưa ra nhiều kiến nghị cụ thể đối với Chính phủ nói chung và Bộ Ngoại giao nói riêng để công tác HNQT thực sự đi vào chiều sâu, đem lại lợi ích thực chất cho người dân, doanh nghiệp, tạo ra nguồn lực cho phát triển.

Toàn cảnh Tọa đàm. (Ảnh: Phúc Vũ)

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết, thực tế, khách quan của các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học. Thứ trưởng nhấn mạnh việc xác định các chỉ tiêu đánh giá của HNQT trong thời gian tới phải đi vào chiều sâu, đo đếm được; từng lĩnh vực phải xây dựng lộ trình hội nhập cụ thể, lấy hiệu quả kinh tế là ưu tiên cao nhất.

Tọa đàm đã cung cấp nhiều số liệu, đánh giá khoa học của các nhà nghiên cứu và doanh nghiệp, đưa ra các góc nhìn đa chiều của tất cả các chủ thể và đối tượng thụ hưởng của HNQT, làm rõ những yêu cầu mới đối với công tác hội nhập trong giai đoạn tới.