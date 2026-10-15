Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Quang Hòa)

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn nhiệt liệt hoan nghênh sự tham dự đông đủ của đại diện Lãnh đạo, Cấp ủy và cán bộ, công chức từ các đơn vị thuộc Bộ, cũng như các đại biểu tại các điểm cầu Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Thứ trưởng trân trọng cảm ơn đại diện lãnh đạo các cơ quan phối hợp và báo cáo viên đến từ Bộ Công an, Bộ Nội vụ và Bộ Khoa học và Công nghệ đã dành thời gian trao đổi, cập nhật kiến thức pháp luật chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ ngoại giao.

Nhấn mạnh ý nghĩa của công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong việc tạo khuôn khổ, biện pháp đóng góp cho sự phát triển của đất nước, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn nêu rõ các định hướng lớn của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

Theo đó, Báo cáo chính trị của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã xác định thượng tôn pháp luật cần được đặt ngang tầm với đạo đức, trí tuệ, ý thức dân tộc, trách nhiệm công dân. Đồng thời, Đảng cũng yêu cầu thực hiện “giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, coi trọng danh dự của cán bộ, đảng viên”, “tập trung xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật”.

Cũng trên tinh thần này, Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng như: Tạo đột phá trong công tác thi hành pháp luật, bảo đảm pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực và hiệu quả; gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và thi hành pháp luật”; tập trung xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của mọi chủ thể trong xã hội; đa dạng hóa phương thức truyền thông chính sách, phổ biến, giáo dục pháp luật , nhất là thông qua ứng dụng công nghệ số; ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số đồng bộ trong phổ biến, giáo dục pháp luật ; lồng ghép nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật vào phong trào “học tập số”.

Hội nghị tập trung phổ biến những quy định pháp luật mới về hội nhập quốc tế, bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng, chuyển đổi số và các lĩnh vực gắn với hoạt động đối ngoại. (Ảnh: Quang Hòa)

Bên cạnh đó, Kết luận số 09-KL/TW ngày 10/3/2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới cũng nhấn mạnh: “gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; đẩy mạnh truyền thông chính sách, pháp luật;… đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu lớn về pháp luật, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật”, “thực hiện nghiêm nguyên tắc “thượng tôn Hiến pháp và pháp luật””.

Từ tháng 7 năm 2025 đến nay, Bộ Ngoại giao đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, góp phần thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KHCN, ĐMST&CĐS quốc gia, Kết luận số 18-KL/TW Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 – 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng “2 con số”, Chỉ thị số 56-CT/TW ngày 24/12/2025 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác ký kết, thực hiện các cam kết quốc tế...

Một số kết quả đáng chú ý là Nghị quyết 250/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam, Nghị định số 227/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều về thúc đẩy tham gia tổ chức, diễn đàn, mạng lưới hợp tác; hội nhập quốc tế của địa phương; khoán chi nghiên cứu phục vụ hội nhập quốc tế và một số cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 250/2025/QH15, Nghị định số 258/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều về cơ chế, chính sách phát huy nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế theo Nghị quyết số 250/2025/QH15, Nghị định số 262/2026/NĐ-CP quy định về hoạt động báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam, Nghị định số 293/2026/NĐ-CP hướng dẫn thực thi Công ước Apostille, Nghị định số 306/2026/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao.

Đồng thời, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đã chỉ đạo quyết liệt các đơn vị thuộc Bộ và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tập trung nâng cao chất lượng đóng góp ý kiến đối với các dự án luật, nghị quyết do các bộ, ngành khác chủ trì soạn thảo, trước mắt đối với các dự án trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2.

Các báo cáo viên đến từ Bộ Công an, Bộ Nội vụ và Bộ Khoa học và Công nghệ phổ biến, cập nhật những quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm công vụ của cán bộ ngành Ngoại giao.

Hội nghị tập trung vào các nội dung gắn liền với thực tiễn công tác và trách nhiệm công vụ của cán bộ ngoại giao: Quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại Luật Viên chức, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Luật An ninh mạng, Luật Chuyển đổi số, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước; Cập nhật quy định mới về quản lý nhà nước trong lĩnh vực đối ngoại như Nghị quyết số 250/2025/QH15 về cơ chế, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế; Nghị định số 293/2026/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Công ước Apostille, Nghị định 262/2026/NĐ-CP quy định hoạt động báo chí của cơ quan báo chí nước ngoài.

Sau phần trình bày của các báo cáo viên, đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận sôi nổi nhằm làm rõ các nội dung được trình bày tại Hội nghị, những điểm mới đáng lưu ý trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ cụ thể được giao.

Hội nghị Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026 của Bộ Ngoại giao là hoạt động thiết thực nhằm trang bị tri thức, nâng cao nhận thức và kỹ năng áp dụng pháp luật cho đội ngũ cán bộ ngoại giao. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng để toàn ngành Ngoại giao tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đối ngoại, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc và nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế.