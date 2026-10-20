Bộ Ngoại giao tiếp nhận Bản sao Thư ủy nhiệm của Đại sứ Israel tại Việt Nam

Phó Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước và Phiên dịch Đối ngoại Dương Nguyễn Quốc Vinh tiếp nhận Bản sao Thư ủy nhiệm của Đại sứ Irit Savion Waidergorn. (Ảnh: Thành Long)

Tại buổi tiếp, Phó Cục trưởng chúc mừng bà Irit Savion Waidergorn được bổ nhiệm làm Đại sứ Israel tại Việt Nam, đồng thời bày tỏ tin tưởng Đại sứ sẽ có nhiệm kỳ công tác thành công, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Đánh giá cao những bước phát triển trong quan hệ Việt Nam – Israel, hai bên khẳng định tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo

Phó Cục trưởng Dương Nguyễn Quốc Vinh nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng việc mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế với các đối tác quốc tế, trong đó có Israel; khuyến khích doanh nghiệp hai nước tăng cường trao đổi thông tin, xúc tiến thương mại, tìm kiếm cơ hội đầu tư và triển khai các dự án hợp tác thiết thực, phù hợp với nhu cầu và thế mạnh của mỗi bên.

Về phần mình, Đại sứ Irit Savion Waidergorn bày tỏ vui mừng nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, đồng thời đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, sự năng động và sức hấp dẫn ngày càng tăng của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Đại sứ bày tỏ mong muốn tìm hiểu sâu hơn về môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, thúc đẩy kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, qua đó góp phần mở rộng hợp tác thương mại và đầu tư song phương.

Đại sứ khẳng định sẽ nỗ lực phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam – Israel phát triển thực chất, hiệu quả, tương xứng với tiềm năng và lợi ích của hai nước.

Đại sứ Irit Savion Waidergorn là nhà ngoại giao chuyên nghiệp của Israel với hơn 33 năm công tác tại Bộ Ngoại giao Israel. Bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí ngoại giao và quản lý tại 6 quốc gia thuộc 5 châu lục, trong đó có nhiệm kỳ Đại sứ Israel tại Angola, kiêm nhiệm Mozambique và São Tomé và Príncipe.

Bà bắt đầu sự nghiệp ngoại giao năm 1992 tại Bộ Ngoại giao Israel ở Jerusalem, sau đó lần lượt công tác tại Brazil, Canada, Bồ Đào Nha, Áo và Nhật Bản. Trong giai đoạn 2011–2013, bà giữ cương vị Đại sứ Israel tại Angola. Từ tháng 8/2015 đến tháng 7/2019, bà đảm nhiệm chức vụ Tham tán, Phó Trưởng Phái đoàn Đại sứ quán Israel tại Nhật Bản.

Từ tháng 9/2019 đến tháng 9/2024, bà giữ chức Giám đốc Vụ Đào tạo và Xây dựng năng lực thuộc Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Israel (MASHAV). Tháng 10/2024, bà được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng, Phó Giám đốc MASHAV, phụ trách các hoạt động hợp tác phát triển quốc tế của Israel.