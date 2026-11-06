Bộ Ngoại giao tiếp nhận Bản sao Thư ủy nhiệm của các Đại sứ nước ngoài

Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước và Phiên dịch Đối ngoại Lê Công Dũng tiếp nhận Bản sao Thư ủy nhiệm của Đại sứ Luxembourg, ông Sam Schreiner. (Ảnh: Thành Long)

Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước và Phiên dịch Đối ngoại Lê Công Dũng tiếp nhận Bản sao Thư ủy nhiệm của Đại sứ Benin, ông Franck E.W. Adjagba. (Ảnh: Thành Long)

Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước và Phiên dịch Đối ngoại Lê Công Dũng tiếp nhận Bản sao Thư ủy nhiệm của Đại sứ Mauritania, ông Mohamed Abellahhi El Boukhary El Vilaly. (Ảnh: Thành Long)

Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước và Phiên dịch Đối ngoại Lê Công Dũng tiếp nhận Bản sao Thư ủy nhiệm của Đại sứ Guinea, ông Louncény Condé. (Ảnh: Thành Long)

Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước và Phiên dịch Đối ngoại Lê Công Dũng tiếp nhận Bản sao Thư ủy nhiệm của Đại sứ Lithuania, bà Renata Jasilionyté. (Ảnh: Thành Long)

Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước và Phiên dịch Đối ngoại Lê Công Dũng tiếp nhận Bản sao Thư ủy nhiệm của Đại sứ Botswana, ông Lekoko Sylvester Kenosi. (Ảnh: Thành Long)

Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước và Phiên dịch Đối ngoại Lê Công Dũng tiếp nhận Bản sao Thư ủy nhiệm của Đại sứ Maldives, bà Mariyam Midhfa Naeem. (Ảnh: Thành Long)

Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước và Phiên dịch Đối ngoại Lê Công Dũng tiếp nhận Bản sao Thư ủy nhiệm của Đại sứ Kyrgyzstan, ông Anvar Anarbaev. (Ảnh: Thành Long)

Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước và Phiên dịch Đối ngoại Lê Công Dũng tiếp nhận Bản sao Thư ủy nhiệm của Đại sứ Jordan, ông Sa’ed Khalid Moh’d Radaideh. (Ảnh: Thành Long)

Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước và Phiên dịch Đối ngoại Lê Công Dũng tiếp nhận Bản sao Thư ủy nhiệm của Đại sứ Estonia, ông Veikko Kala. (Ảnh: Thành Long)